Samsun'un yeşil enerji vizyonu COP31'de

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun’unun yeşil enerji vizyonunu Türkiye’nin ilk kez ev sahipliği yaptığı COP31 İklim Zirvesi ile uluslararası katılımcılara tanıtıyor. İklim değişikliğiyle mücadele, temiz enerjiye geçiş ve sürdürülebilir şehircilik başlıklarının dünya gündeminde olduğu tarihi zirvede Samsun, güneşten elektrik üreten yatırımı ‘Samsun GES’ ile yer alıyor.

Türkiye’nin ev sahipliğinde 920 Kasım tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen, dünyanın dört bir yanından devlet ve hükümet temsilcilerini, uluslararası kuruluşları, bilim insanlarını, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getiren COP31 yoğun ilgi ve katılımla devam ediyor. COP31, yalnızca uluslararası iklim müzakerelerine değil, şehirlerin sürdürülebilir gelecek için geliştirdiği projelerin paylaşılmasına da ev sahipliği yapıyor. Bu kapsamda Samsun Büyükşehir Belediyesi de çevre ve iklim odaklı yatırımlarıyla zirvede yer alıyor. Büyükşehir Belediyesi, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, atık yönetimi ve çevre dostu ulaşım gibi birçok alandaki çalışmalarını uluslararası katılımcılarla buluşturuyor.

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Samsun’un güneş enerjisi yatırımı dünyaya tanıtılıyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin COP31 kapsamında tanıttığı projelerden biri Ladik ilçesinde hayata geçirilen Güneş Enerji Santrali(GES). Türkiye’de kamu eliyle orta gerilim seviyesinde şebekeye bağlanan en büyük GES olma özelliğini taşıyan tesis, 850 dönümlük alanda faaliyet gösteriyor. Büyükşehir Belediyesi’nin bir diğer projesi Yabacılar Çarşısı GES, bir diğeri de Bilim Merkezi GES projesi olarak hizmet sunuyor.

GES projeleri üretim rakamlarıyla da dikkat çekiyor

Büyükşehir Belediyesi tarafından 2024 yılında hayata geçirilen GES projeleri üretim rakamları ile dikkatleri üzerine çekiyor. Üç ayrı noktada bulunan GES projeleri ile 2024’ten bu yana 193 milyon 707 bin 776 kWh elektrik üretilirken, 116 milyon 832 bin 357 ton CO2 salınımının ise önüne geçildi. GES’ler çevreye değer katarken ekonomiye de güç kazandırdı.

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"Güneşin gücünü şehrimizin enerjisine dönüştürüyoruz"

Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir şehircilik hedeflerimiz doğrultusunda yenilenebilir enerji yatırımlarına öncelik veriyoruz. Bu kapsamda güneş enerji santrallerimiz ile temiz enerji üretimini destekliyor, karbon emisyonlarının azaltılmasını sağlıyoruz. Yenilenebilir enerji yatırımlarının hem çevresel sürdürülebilirlik hem de kamu kaynaklarının verimli kullanılması açısından büyük önem taşıdığına inanıyoruz. Enerji, şehirlerin hem bugünü hem de geleceği açısından stratejik bir konu. Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak bu sorumlulukla hareket ediyor, güneşin gücünü şehrimizin enerjisine dönüştürüyoruz. COP31 gibi dünyanın iklim gündeminin konuşulduğu önemli bir organizasyonda GES projemizi uluslararası katılımcılarla buluşturmayı da çok önemsiyoruz. COP31’de Samsun’un bu alandaki tecrübesini paylaşırken aynı zamanda dünyanın farklı noktalarında geliştirilen uygulamaları da yakından takip ediyoruz" diye konuştu.