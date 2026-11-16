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        Samsun'da üç ilçede uyuşturucu operasyonu düzenlendi

        Samsun'un İlkadım, Atakum ve Çarşamba ilçelerinde düzenlenen narkotik operasyonlarında uyuşturucu madde ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi, hakkında 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 14:09 Güncelleme:
        Samsun'da üç ilçede uyuşturucu operasyonu düzenlendi

        Samsun'un İlkadım, Atakum ve Çarşamba ilçelerinde düzenlenen narkotik operasyonlarında uyuşturucu madde ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi, hakkında 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı.

        Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının önlenmesi ile aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda 12 kişinin üstünde, araçlarında ve ikametlerinde arama yapıldı.

        Aramalarda 92,42 gram sentetik uyuşturucu, 143 sentetik ecza hapı, 4,13 gram kokain, 2 hassas terazi, 2 uyuşturucu kullanım aparatı, 1 ruhsatsız tabanca ve 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

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        Uyuşturucu madde kullanmak suçundan 2 yıl hapis cezasıyla aranan 1 kişi yakalanırken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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