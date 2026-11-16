Samsun'da üç ilçede uyuşturucu operasyonu düzenlendi

Bu kapsamda 12 kişinin üstünde, araçlarında ve ikametlerinde arama yapıldı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının önlenmesi ile aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Samsun'un İlkadım, Atakum ve Çarşamba ilçelerinde düzenlenen narkotik operasyonlarında uyuşturucu madde ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi, hakkında 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı.

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