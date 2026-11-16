Samsun'da 104 bin 350 uyuşturucu hap ele geçirildi

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İlkadım ilçesinde arama yaptı. Yapılan aramada 104 bin 350 adet sentetik ecza hapı ele geçirilerek el konuldu. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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