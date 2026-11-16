Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 8 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 19 Mayıs İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D. (42) isimli şahsı yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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