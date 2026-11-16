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        Samsun'da araçta 111 bin 692 uyuşturucu hap ele geçirildi

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bir araçta yapılan aramada 111 bin 692 adet sentetik ecza ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 13:18 Güncelleme:
        Samsun'da araçta 111 bin 692 uyuşturucu hap ele geçirildi

        Samsun’un Vezirköprü ilçesinde bir araçta yapılan aramada 111 bin 692 adet sentetik ecza ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında ilçede bir aracı durdurarak arama yaptı.

        Araçta yapılan aramada 111 bin 692 adet sentetik ecza ele geçirilerek el konuldu. Araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

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