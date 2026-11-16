Alzheimer hastalarında "TPS tedavisi" ile unutkanlığın etkileri azaltılabiliyor

Nöroloji Uzmanı Dr. Adem Akkurt, transkraniyal puls stimülasyonu (TPS) cihazı ile beyindeki hücrelerin harekete geçirilerek Alzheimer'a bağlı unutkanlıklardan bazılarının geri kazanılabileceğini ve hastalığın ilerlemesinin yavaşlatılabileceğini söyledi.

Yaşlılık hastalığı olarak bilinen Alzheimer, önemli bir sağlık sorunu olarak dikkat çekiyor. Medicana International Samsun Hastanesi Nöroloji Kliniğinden Uzm. Dr. Adem Akkurt, Alzheimer hastalarına hafif ve orta evrede uygulanan TPS tedavisinin birçok hastada olumlu geri dönüşler sağladığını ifade etti. Türkiye'de sadece 5 adet bulunan TPS cihazı ile hastanelerinde ameliyatsız bir tedavi uyguladıklarına dikkat çeken Uzm. Dr. Akkurt, bu cihazla tedavi edilen birçok hastada olumlu sonuçlar alındığını belirterek, "Transkraniyal puls stimülasyonu (TPS), beynin hasar görmüş veya işlevi zayıflamış bölgelerine odaklanmış ses dalgaları göndererek sinir hücrelerini canlandırmak ve doğal hücre onarımını tetiklemek amacıyla uyguladığımız bir tedavi. Hafif ve orta evre Alzheimer hastalarında hafıza kaybını yavaşlatmak ve günlük yaşam becerilerini korumak amaçlanıyor; ilk hedefimiz bu. Bunun yanı sıra beyin ağlarını mekanik olarak uyararak sadece Alzheimer'da değil, Parkinson hastalığında da hücre uyarısını tetikleyerek iyileşmeyi destekliyoruz. Böylece şu an için elimizde güvenli bir seçenek olarak duruyor. Bu cihazın bir avantajı da doku ısınması yapmaması ve ciddi ya da kalıcı bir yan etki riskinin bulunmamasıdır" dedi.

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"TPS ile ultrasonik dalgalar beyin hücrelerine mekanik etki yapıyor"

Cihazla belirlenen noktalara uygulanan dalgalar sayesinde hücrelerin harekete geçirildiğini ifade eden Uzm. Dr. Adem Akkurt, "TPS cihazı beyne ultrasonik dalgalar gönderiyor. Ultrasonik dalgalar hücrelerde mekanik bir etki oluşturuyor. Bu mekanik etkiyle birlikte damarlardaki kan akımını artırıyor ve iyileştirici faktörlerin salınımını destekliyor. Beyinde hücresel iyileşmeye destek verecek birçok nörotrofik faktör bulunuyor. Bunların artışını sağlayarak hücre gelişimini ve canlılığını destekliyor. Alzheimer'daki en önemli noktalardan biri de hücreler arasındaki iletişim ağlarını güçlendirmek. Alzheimer'da hücreler zayıflıyor ve birbirleriyle olan bağları kopuyor; dolayısıyla klinik belirtiler ortaya çıkıyor. Buradaki uyarıyla birlikte hücresel düzeyde ve hücrelerin birbirleriyle olan iletişim ağlarında toparlanma sağlandığında, hastanın beyninde bir adım öne geçilince klinik olarak da bunun karşılığını görebiliyoruz" diye konuştu.

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"Alzheimer nedeniyle namaz kılmayı bırakan hasta yeniden başladı"

Hastalık nedeniyle namaz kılmayı unutan bir hastanın TPS tedavisi sonrası yeniden namaz kılmaya başladığını dile getiren Uzm. Dr. Akkurt, "Alzheimer hastalığını kabaca üç evreye ayırabiliriz. Birinci evre hastalığın en hafif olduğu dönem. İkinci (orta) evrede yer ve kişi karıştırmaları başlıyor. Üçüncü (ileri) evre ise en ağır dönem. Hasta yatağa bağımlı hale geliyor, yeme ve yutma bozuklukları ortaya çıkıyor, çevresini tanıma becerisi tamamen kayboluyor. TPS'nin en etkili olduğu yer erken evre ve bu evreden önceki, hastalığın henüz belirti vermediği başlangıç (prodromal) dönemi. Bu süreç yaklaşık 78 yıl sürüyor. Bu dönemi ne hasta ne de hasta yakını fark ediyor. Tesadüfen herhangi bir nedenle beyin emarı (MR) çekiliyor ve MR'da küçülmelerin başladığı görülüyor. Çeşitli testler yaparak anlayabileceğimiz bir evre burası. Bu evrede de tedaviye başlanabilir. Asıl hedefimiz erken evre. Erken evredeki temel hedefimiz, mevcut belleği korumak ve hastalığın ilerlemesini durdurmaktır. Çünkü birinci evrede hastanın kaybı çok fazla olmadığı için fark edilebilir dramatik bir değişim de olmayabilir. Ancak orta evredeki hastalardan çok belirgin ve sevindirici geri dönüşler aldık. Mesela bir hasta yakınımız, hastalığı nedeniyle namaz kılmayı unutan hastanın TPS uygulamasından sonra yeniden namaza başladığını ifade ediyor. Yemek konusunda sıkıntı yaşayan hastaların eski becerilerine döndüğüne ilişkin örnekler de geliyor. Günlük yaşama yansıyan bu kazanımlar en çok orta evrede fark edilir. Birinci evrede çok belirgin bir değişim fark edemeyebiliriz. Ancak amaç zaten orta evreye geçişi yavaşlatmak. Alzheimer hastalığıyla ilgili bunu da bilmek lazım" şeklinde konuştu.

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"Türkiye'de yalnızca 5 merkezde TPS cihazı bulunuyor"

Kullandıkları cihazın Türkiye'de yalnızca 5 merkezde bulunduğuna değinen Akkurt, "Alzheimer hastalığı tamamen durdurulması güç bir süreç olsa da temel hedefimiz ilerleme hızını belirgin şekilde frenlemektir. Bu da uluslararası klinik araştırmalarla ve CE onayıyla kanıtlanmış bir durumdur. Bu cihazı bulmak da çok kolay değil. Türkiye'de 5 yerde var. Bizim hastanemiz de bu merkezlerden bir tanesi. Zamanı çok geçirmeden, kayıp çok olmadan, elimizde hücre varken TPS tedavisine başlamakta fayda var. Normalde TPS'de 6 seans yapılır. Gerek görülen hastalarda bazen 78 seansa da çıkılabilir. Bunun iki farklı uygulama yöntemi var. Altı seanslık protokolü 6 ayda bir uygulayabiliriz. Hastalığı daha ileri düzeyde olan hastalarda ise 6 seanstan sonra aylık tek seanslık hatırlatma (idame) uygulamalarıyla devam edebiliriz. Bu uygulamalar bir seneye kadar sürebilir. Tekrar 6 seanslık bir protokol uygulanabilir. Bazen de sadece aylık tek seanslık hatırlatma uygulamalarıyla uzun süre devam edilebilir. Buna hasta bazında karar veriyoruz. Ortalama olarak yaklaşık 2 haftalık sürede, gün aşırı olacak şekilde toplam 6 seans alınması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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Seanslar ve TPS'nin uygulanması hakkında da bilgi veren Nöroloji Uzmanı Dr. Adem Akkurt, ayrıca şunları söyledi:

"Seansın toplam süresi yaklaşık yarım saat sürüyor. 2030 dakika arasında değişiyor. Hastada ağrılı veya acılı bir his oluşturmuyor; saç tıraşı ya da anestezi gerektirmiyor. Yan etki bakımından klinik çalışmalarda ve uygulamalarımızda ciddi hiçbir kalıcı sorunla karşılaşmıyoruz. Ancak yine de hastayı değerlendiriyoruz. Daha önceden ciddi epilepsi nöbeti geçirmiş hastalar varsa onları ayrıca değerlendiriyoruz. Genel olarak hastaların yüzde 9095'lik kısmına herhangi bir sorun olmadan, seans biter bitmez günlük hayatlarına dönebilecekleri şekilde uygulayabileceğimiz bir tedavi."