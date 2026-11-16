Samsunlu milli sporcu Ümmügülsüm Arlı, dünya ikincisi oldu

Samsunspor Kulübü milli sporcusu Ümmügülsüm Arlı, Yunanistan'da düzenlenen Gençler Muaythai Dünya Şampiyonası'nda dünya ikincisi oldu.

Genç kadınlar 48 kilogram kategorisinde mücadele eden Ümmügülsüm Arlı, şampiyonayı gümüş madalya ile tamamlayarak ayyıldızlı bayrağı uluslararası arenada gururla dalgalandırdı. Daha önce Avrupa şampiyonluğu elde ederek başarısını uluslararası alanda kanıtlayan genç sporcu, dünya ikinciliğiyle kariyerine önemli bir başarı daha ekledi.

Samsunspor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, Ümmügülsüm Arlı'nın elde ettiği başarının ülkemize ve Samsun'a armağan edildiği belirtilerek, milli sporcu tebrik edildi. Açıklamada ayrıca sporcunun yetişmesinde emeği bulunan antrenörlere ve teknik ekibe teşekkür edilerek, başarılarının artarak devam etmesi temennisinde bulunuldu.

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Genç yaşına rağmen uluslararası arenada elde ettiği derecelerle dikkat çeken Ümmügülsüm Arlı'nın dünya ikinciliği, Samsun spor camiasında da sevinçle karşılandı.