Ayrıldığı kız arkadaşını köy evine götüren genç ile arkadaşı gözaltına alındı

Samsun’un İlkadım ilçesinde meydana gelen olayda, Ş.Ç., kendisinden ayrılan kız arkadaşını son kez konuşmak istediğini söyleyerek arkadaşının kullandığı araca bindirdi ve genç kızı bir köy evine götürüldüğü iddia edildi. Olayın ardından genç kızın şikâyeti üzerine İlyasköy Polis Merkezi ekipleri, Ş.Ç. ile aracı kullanan arkadaşı S.Ç.'yi gözaltına aldı. Zorla alıkoyma polisteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun’da kendisinden ayrılan kız arkadaşını son kez konuşmak bahanesiyle arkadaşının aracına bindirerek köy evine götürdüğü iddia edilen şahıs ile arkadaşı gözaltına alındı.

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