Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Güreş Süper Ligi'nin yeni formatı sporculara daha fazla müsabaka imkanı sunacak

        Güreş Süper Ligi'nin yeni formatı sporculara daha fazla müsabaka imkanı sunacak

        Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Güreş Süper Ligi'nin formatını değiştirerek sporcuların daha fazla müsabakaya çıkmasını sağladıklarını, bu sayede gelişimlerine katkıda bulunmayı hedeflediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 16:02 Güncelleme:
        Güreş Süper Ligi'nin yeni formatı sporculara daha fazla müsabaka imkanı sunacak

        Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Güreş Süper Ligi'nin formatını değiştirerek sporcuların daha fazla müsabakaya çıkmasını sağladıklarını, bu sayede gelişimlerine katkıda bulunmayı hedeflediklerini söyledi.

        Samsun Yaşar Doğu Spor Salonu'nda düzenlenen 2026-2027 Sezonu Büyükler Serbest ve Grekoromen Güreş Süper Ligi'nin 1. etap müsabakalarını takip eden Akgül, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

        Samsun'da aynı anda 6 farklı ligde müsabakalar düzenlendiğini anlatan Akgül, organizasyonları tek merkezde gerçekleştirerek kulüplerin ulaşım ve konaklama giderlerini azaltmayı amaçladıklarını söyledi.

        REKLAM

        Taha Akgül, Samsun'un güreş tarihinde özel bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, "Samsun bir kere güreşçi memleketi. Yaşar Doğu efsanemizin memleketi. Tarih boyunca büyük şampiyonlar çıkarmış tarihi bir şehrimiz. Biz de buraya lig müsabakalarını verdik. Aynı yerde düzenlememizin amacı hem takımlarımıza kolaylık sağlamak hem de federasyonumuzun ve kulüplerimizin bütçelerini düşünmek." dedi.

        - "Çocuklarımızın maç sayısını artırmak istiyoruz"

        Geçen sezon Süper Lig'in formatını değiştirdiklerini hatırlatan Taha Akgül, müsabakaları dört etap halinde düzenleyerek sporcuların daha fazla karşılaşmaya çıkmasına imkan sağladıklarını belirtti.

        REKLAM

        Özellikle genç güreşçilerin müsabaka deneyimi kazanmasını önemsediklerini dile getiren Akgül, şöyle devam etti:

        "Şu anda birinci etaptayız. Gençlerimiz burada maç yaparak kendilerini geliştirme fırsatı buluyor. Çünkü bir maç, bir aylık antrenmana bedel. Federasyon olarak çocuklarımızın maç sayısını artırmak için bunu etap etap yaptık. İlk etabı Samsun'a verdik. Burada sporcularımız dört maç yapıyor. İkinci etapta yine dört maç yapacaklar. Üçüncü etapta da dört maç yapacaklar ve ardından final etabına geçilecek."

        Geçen yıl Büyükler Güreş Süper Ligi finalini Hakkari'deki Cilo Dağları'nın eteklerinde gerçekleştirdiklerini anımsatan Akgül, organizasyonun güreşin tanıtımına katkı sağladığını söyledi.

        REKLAM

        Bu yıl da farklı bir final organizasyonu düzenlemeyi planladıklarını ifade eden Akgül, "Geçen yıl Hakkari'ye giderek bölgeye destek olmak istedik ama asıl amacımız güreşin görünürlüğünü artırmaktı. Cilo Dağları'nın eteğinde yapılan final dünya güreşinde de büyük etki yarattı. Bu yıl yine ses getirecek bir Süper Lig finali düşünüyoruz. Belki bir şehir meydanı olabilir. Sürpriz bir organizasyon planlıyoruz." diye konuştu.

        Taha Akgül, lig müsabakalarının hem sporcuların gelişimini desteklediğini hem de güreşin daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağladığını sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Halıya sarılı cesedin kimliği belirlendi!
        Halıya sarılı cesedin kimliği belirlendi!
        Fon tasfiyesinde 161 milyar TL ödendi
        Fon tasfiyesinde 161 milyar TL ödendi
        Biden'dan Netanyahu itirafı: Aramızda pek güven yoktu
        Biden'dan Netanyahu itirafı: Aramızda pek güven yoktu
        Lang için Galatasaray devreye giriyor!
        Lang için Galatasaray devreye giriyor!
        İran'dan uyarı
        İran'dan uyarı
        Futbolcuları taşıyan otobüs yandı! Son anda kurtuldular!
        Futbolcuları taşıyan otobüs yandı! Son anda kurtuldular!
        Tek tuşla 51 dronu düşürdü
        Tek tuşla 51 dronu düşürdü
        MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "Terörsüz Türkiye" açıklaması
        MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "Terörsüz Türkiye" açıklaması
        Karayolları İHA-SİHA pisti olacak
        Karayolları İHA-SİHA pisti olacak
        A Milli Takım Fransa deplasmanında!
        A Milli Takım Fransa deplasmanında!
        3 gün cipte hedefini bekledi! Yemek siparişlerini bile araca söylemiş!
        3 gün cipte hedefini bekledi! Yemek siparişlerini bile araca söylemiş!
        WSJ iddiası: İran'ın 2 bini aşkın füzesi var
        WSJ iddiası: İran'ın 2 bini aşkın füzesi var
        Maksilla operasyonunda 5 tutuklama!
        Maksilla operasyonunda 5 tutuklama!
        Büyük güne sayılı günler kaldı
        Büyük güne sayılı günler kaldı
        Jorge Jesus'tan şok Ronaldo sözleri!
        Jorge Jesus'tan şok Ronaldo sözleri!
        İki kişiyi öldürdü ve fırında yaktı! 1950'lerde yanık kokusuyla ortaya çıkan vahşet!
        İki kişiyi öldürdü ve fırında yaktı! 1950'lerde yanık kokusuyla ortaya çıkan vahşet!
        "Paramız kalmadı!"
        "Paramız kalmadı!"
        Avrupa'da protesto dalgası!
        Avrupa'da protesto dalgası!
        İkonik dans hiç gerçekleşmeyebilirmiş!
        İkonik dans hiç gerçekleşmeyebilirmiş!
        Hayali yarım kaldı
        Hayali yarım kaldı

        Benzer Haberler

        Canik'ten ailelere özel proje: 'Kuşaklar Canik'te Buluşuyor'
        Canik'ten ailelere özel proje: 'Kuşaklar Canik'te Buluşuyor'
        Başkan Kurnaz: "Hizmette merkez-kırsal ayrımı yapmıyoruz"
        Başkan Kurnaz: "Hizmette merkez-kırsal ayrımı yapmıyoruz"
        Bafra'da öğrencilere deneme sınavı desteği
        Bafra'da öğrencilere deneme sınavı desteği
        Samsun protokolünden Teknoloji OSB'deki fabrikalarda inceleme
        Samsun protokolünden Teknoloji OSB'deki fabrikalarda inceleme
        'Samsun, cerrahi alet üretiminde dünyada ikinci sırada'
        'Samsun, cerrahi alet üretiminde dünyada ikinci sırada'
        Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı