Canik'ten ailelere özel proje: 'Kuşaklar Canik'te Buluşuyor'

Samsun'un Canik Belediyesi, hayata geçirdiği 'Kuşaklar Canik'te Buluşuyor' projesiyle aile içi iletişimin güçlenmesine katkı sunuyor.

Canik Belediyesi, 'güçlü aile, güçlü gelecek' sloganıyla aile bağlarını ve aile içi iletişimi güçlendiren projelerine yenilerini eklemeye devam ediyor. Ailelere yönelik farkındalık oluşturan projelerini sürdüren Canik Belediyesi, 'Kuşaklar Canik'te Buluşuyor' projesiyle farkındalık oluşturuyor. 2026 yılı Kasım ayında ilk etabı gerçekleştirilen ve 2027 yılı boyunca devam edecek olan proje kapsamında aileler, Canik'in tarihi ve turistik bölgelerinde bir araya geliyor. Çocukların ve gençlerin neşeli anlarına sahne olan projeye aileler yoğun ilgi gösteriyor.

REKLAM

Ailelere özel projeleri ve destekleri sürdüreceklerini vurgulayan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Aile toplumun temelidir. Bizler de bu farkındalığı daha yukarıya taşımak adına çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

Ailelerin ve gençlerin sosyal hayata katılımını destekleyen çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini aktaran Başkan Sandıkçı, "Canik'imizde aile içi iletişimin ve aile bağlarının daha güçlü bir hale gelmesine katkı sunan projelerimizi sürdürüyoruz. Kuşaklar Canik'te Buluşuyor, Canik Belediyesi Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü VeliÇocuk Atölye Etkinliklerimizle birlikte yıl içerisinde aile şenlikleri gibi 'güçlü aile, güçlü gelecek' temasında birçok farkındalık programı gerçekleştiriyoruz. Aile bağlarını güçlendiren ve bu konuda toplumsal farkındalığın artmasına katkı sunacak programlarımızı ve etkinliklerimizi ara vermeden sürdüreceğiz" diye konuştu.

REKLAM

Yaz tatili döneminde her yıl geleneksel olarak düzenledikleri 'Haydi Güle Oynaya Camiye Gel' projesiyle ailelerle, gençlerle ve çocuklarla camilerin manevi ikliminde bir araya gelmeye devam ettiklerini hatırlatan Başkan Sandıkçı, ailelere ve gençlere yönelik spor etkinlikleri gerçekleştirmeyi sürdürdüklerini de sözlerine ekledi.