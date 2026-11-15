Bafra'da öğrencilere deneme sınavı desteği

Bafra Belediyesi ile Bafra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde, LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrencilere yönelik ücretsiz deneme sınavları düzenleniyor.

Öğrencilerin sınav kaygılarını azaltmak ve zaman yönetimi becerisi kazanmalarını sağlamak amacıyla başlatılan çalışma kapsamında, 8. sınıf öğrencileri için deneme sınavları yapılıyor.

Takvim doğrultusunda ilki 30 Ekim'de yapılan LGS denemeleri 3 Aralık'ta, ilki 2 Kasım'da gerçekleştirilen YKS (TYT) denemeleri ise 8 Aralık'ta devam edecek ve tüm oturumlar Mayıs 2027'ye kadar sürecek.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, eğitimin geleceğe yapılan en değerli yatırım olduğunu belirterek, "İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle hayata geçirdiğimiz bu uygulamayla gençlerimiz gerçek sınav ortamını deneyimleyecek, eksiklerini görme fırsatı bulacak. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.