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        Samsunspor, U19 takımıyla hazırlık maçı yaptı

        SAMSUNSPOR, Süper Lig'in 12'nci haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını U19 takımıyla yaptığı hazırlık karşılaşmasıyla sürdürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 17:28 Güncelleme:
        Samsunspor, U19 takımıyla hazırlık maçı yaptı

        SAMSUNSPOR, Süper Lig'in 12'nci haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını U19 takımıyla yaptığı hazırlık karşılaşmasıyla sürdürdü.

        Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde oynanan karşılaşmada futbolcuların maç kondisyonlarının korunması ve saha içi uyumlarının geliştirilmesi hedeflendi. Teknik heyet de oyuncuların son durumlarını değerlendirme fırsatı buldu.

        Kırmızı-beyazlı ekip, Galatasaray maçının hazırlıklarına 16 Kasım Pazartesi günü yapacağı antrenmanla devam edecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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