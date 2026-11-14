Samsunspor, U19 takımıyla hazırlık maçı yaptı

Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde oynanan karşılaşmada futbolcuların maç kondisyonlarının korunması ve saha içi uyumlarının geliştirilmesi hedeflendi. Teknik heyet de oyuncuların son durumlarını değerlendirme fırsatı buldu.

SAMSUNSPOR, Süper Lig'in 12'nci haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını U19 takımıyla yaptığı hazırlık karşılaşmasıyla sürdürdü.

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