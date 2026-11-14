19 Mayıs ilçesinde çiftçilere uygulamalı budama eğitimi verildi

​Toprak analizinin önemi, doğru toprak numunesi alma yöntemleri ve bitki beslemede doğru gübreleme teknikleri de detaylı şekilde anlatıldı.

​Programda uzmanlar tarafından çiftçilere fındıkta ve meyve ağaçlarında doğru budama teknikleri uygulamalı olarak gösterildi.

Esentepe Mahallesi'nde düzenlenen eğitime Kaymakam Haluk Şimşek, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Halit Kıvanç Sekban, 19 Mayıs Ziraat Odası Başkanı Bayram Konuş, Esentepe Mahallesi Muhtarı Aziz Mangır, TARSİM Bölge Müdürlüğü uzmanları ile çiftçiler katıldı.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde çiftçilere yönelik budama ve tarımsal eğitim programı gerçekleştirildi.

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