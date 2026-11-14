Palamut devleşti, gözler torikte

Samsunlu balıkçılar, 1 Eylül’den itibaren satışını yaptıkları palamutların iyice büyüdüğünü ve yakın zamanda yerlerini 34 kiloluk toriklere bırakmaya hazırlanacağını söyledi.

Sezona "Çingene palamudu" olarak adlandırılan 300 gramlık küçük boylarda başlayan palamutlar, zaman içerisinde Karadeniz’de yengeçler de dahil olmak üzere önlerine çıkan her şeyi yiyerek önce normal palamut, ardından kestane palamudu boyutuna ulaştı. Adet ağırlığı 1,5 kiloya yaklaşan palamut bolluğu sezonun ilk gününden bu yana devam ederken, Karadenizli balıkçılar yakın zamanda toriklerin tezgâhlarda yerini alacağını ve bununla birlikte lakerda sezonunun başlayacağını belirtti.

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"Balık ‘bedava’ diyebiliriz"

Palamutların adet ağırlığının şu anda 1 kilo 250 gramı aştığını ifade eden balık satıcısı Onurcan Köse, "Palamutlar 1 kilo 250 gram geliyor. Tanesi 75 TL’den satıyoruz. Balık ‘bedava’ diyebiliriz. Balık bu bollukta devam ederse sezonu kapatacak gibi görünüyor. Geçen sene bol miktarda hamsi satmış, sezonu hamsiyle bitirmiştik. Bu sene de tam tersi bir durum palamutta yaşanıyor. Balık bolluğu iyi bir şey. Vatandaş bol bol balık tüketiyor. Fiyatlar da uygun olduğundan herkes yiyor" dedi.

"Günde 250 kasa palamut satıyoruz"

Sezonun açılmasından bu yana palamut satışlarında azalma yaşanmadığını belirten Köse, "Palamudun yanı sıra mezgidin kilosu 200 TL, istavritin kilosu 200 TL, hamsinin kilosu 250 TL, somonun tanesi 200 TL, barbunun kilosu 200300 TL, çipuranın kilosu 450 TL, levreğin tanesi de 550 TL’den satılıyor. Fiyatlar uygun olduğundan insanların balığa talebi de var. Satışlarımız gayet iyi. Günlük 250 kasa palamut satıyoruz. Onun haricinde 100 kasa da diğer çeşitlerden balık satışımız oluyor. İş yönünden bir sıkıntımız yok. Hava durumunun şu ana kadar bir etkisi olmadı. Satışlarımız düşmedi ve standart bir şekilde devam ediyoruz. Ayrıca bu mevsimden sonra palamut büyümeye devam eder. Bundan sonrası torik olur. Yakında o toriklerle lakerda yapımına başlanır. Palamutların yakın zamanda 34 kiloluk torik olmasını bekliyoruz" diye konuştu.

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Balıkçılar, palamutların büyümesiyle birlikte tezgâhlarda torik ve lakerda döneminin başlayacağını belirtti.