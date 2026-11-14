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        Türk bayrağının gölgesinde binlerce sığırcıktan görsel şölen

        Samsun'da binlerce sığırcık kuşunun gökyüzünde oluşturduğu dev sürü, Türk bayrağı ve valilik binası üzerinde sergilediği hareketlerle vatandaşların ilgisini çekti. Şehir semalarında süzülen kuşların bayrak ve Valilik binasıyla aynı kareye yansıyan görüntüleri, ortaya dikkat çekici manzaralar çıkardı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 11:52 Güncelleme:
        Türk bayrağının gölgesinde binlerce sığırcıktan görsel şölen

        Samsun'da binlerce sığırcık kuşunun gökyüzünde oluşturduğu dev sürü, Türk bayrağı ve valilik binası üzerinde sergilediği hareketlerle vatandaşların ilgisini çekti. Şehir semalarında süzülen kuşların bayrak ve Valilik binasıyla aynı kareye yansıyan görüntüleri, ortaya dikkat çekici manzaralar çıkardı.

        Samsun semalarında toplu halde hareket eden binlerce sığırcık, zaman zaman yön değiştirerek gökyüzünde farklı şekiller oluşturdu. Dalgalanan Türk bayrağı ve Samsun Valiliği binasının üzerinde uçan kuş sürüsü, görsel açıdan etkileyici görüntülere sahne oldu. Sığırcıkların bir arada ve uyum içerisinde gerçekleştirdiği hareketler, çevrede bulunan vatandaşların dikkatini çekti.

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        Gökyüzündeki hareketliliği ilgiyle takip eden vatandaşlar, kuşların Türk bayrağı ve valilik binası üzerinde oluşturduğu manzarayı cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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