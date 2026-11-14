Akdağ Kayak Merkezi yeni sezona hazır

BATUHAN DİŞBUDAK - Samsun'un Ladik ilçesinde bulunan Akdağ Kayak Merkezi'nde yeni sezon için hazırlıklar tamamlandı.

Karadeniz Bölgesi'nin önemli kış turizm merkezlerinden Akdağ Kayak Merkezi, Ladik ilçe merkezine 7 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Zirvesinin rakımı 2062 metre olan merkezde, 1360 metre uzunluğunda pist, 16 direkli teleski ve 84 sandalyeli telesiyej yer alıyor.

Merkezde kayak yapmak isteyen ziyaretçilere ekipman desteği de sağlanıyor.

Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal, AA muhabirine, Akdağ Kayak Merkezi'ndeki tesislerde kayak sezonu öncesi hazırlıkların tamamlandığını, kar yağışının ardından ziyaretçilere hizmet vermeye başlayacaklarını söyledi.

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Tesislerin ziyaretçileri ağırlamaya hazır olduğunu dile getiren Topal, merkezdeki kafeteryada aynı anda 300-350 kişiye hizmet verebildiklerini belirtti.

Geçen yıl Akdağ Kayak Merkezi'nde bazı derneklerle ilk kez hamsi ve kış festivali düzenlediklerini anlatan Topal, etkinlik kapsamında bölgeye 10 binin üzerinde aracın giriş yaptığına işaret etti.

Topal, "Araç başına ortalama 4 kişi hesapladığımızda 40 binin üzerinde kişiyi ağırladığımızı söyleyebiliriz. Bu etkinlik ilçemizin ekonomisine de önemli katkı sağladı." ifadelerini kullandı.

Bu yıl festivali daha kapsamlı hale getirmeyi planladıklarını anlatan Topal, konser ve çeşitli kış etkinlikleriyle ziyaretçilere farklı aktiviteler sunacaklarını belirtti.

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Akdağ Kayak Merkezi'nin bölgenin tek kayak merkezi olduğunun altını çizen Topal, şunları kaydetti:

"Kayak merkezinin gelişmesi için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz. Ülkemizin farklı bölgelerinde bulunan kayak merkezleriyle kıyaslandığında fiyat ve ulaşım açısından daha uygun konumdayız. Tesislerimizin belediyemize ait olması dolayısıyla fiyatlarımızı mümkün olduğunca düşük tutuyoruz. Vatandaşlarımızın kayak merkezimizden daha uygun fiyatlarla yararlanmasını istiyoruz."

Topal, sezonun kar yağışına bağlı olarak başlayacağını ifade ederek, "Kar yağdığının ertesi günü tesislerimizi hizmete açabilecek durumdayız. Kayak, kızak ve kafeterya hizmetlerimizi sunmaya başlayacağız. Sezon boyunca 09.00'dan 23.00'e kadar ziyaretçilerimizi ağırlayacağız. Tüm misafirlerimizi Akdağ Kayak Merkezi'ne bekliyoruz." dedi.