Samsun'da hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Samsun'un Bafra ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada, 2 kişi yaralandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada, 2 kişi yaralandı.
Ömer K.Ç. (19) yönetimindeki 55 TK 888 plakalı otomobil, Fatih Mahallesi Millet Caddesi ile Fabrika Sokak'ın kesişiminde, Caner B.'nin (24) kullandığı 55 ANG 274 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü Caner B. ile otomobilde ismi öğrenilemeyen yolcu yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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