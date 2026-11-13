Ladik'te okul servisi denetimleri

Ladik İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, emniyet ve Ladik Belediyesi zabıta ekipleri koordinasyon içerisinde yürütülen çalışmalarla okul servis taşımacılığında güvenlik standartlarının korunmasına ve öğrencilerin güvenliğinin en üst düzeyde tutulmasına yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Yetkililer, denetimlerin eğitim öğretim yılı boyunca kesintisiz devam edeceğini belirterek, temel amaçlarının öğrencilerin güvenli ulaşımını sağlamak ve trafik bilincini artırmak olduğunu vurguladı.

Ladik İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Uğur Menekşe başkanlığında, emniyet ve jandarma personelinin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde; araçların teknik durumu, gerekli belgeleri, emniyet kemerleri, öğrenci taşıma kapasitesi ve sürücülerin yasal yükümlülükleri kontrol edildi.

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