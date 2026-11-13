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        Ladik'te okul servisi denetimleri

        Samsun'un Ladik ilçesinde, öğrencilerin güvenli ulaşımını sağlamak amacıyla okul servis araçlarına yönelik denetimler sürüyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 18:08 Güncelleme:
        Ladik'te okul servisi denetimleri

        Samsun’un Ladik ilçesinde, öğrencilerin güvenli ulaşımını sağlamak amacıyla okul servis araçlarına yönelik denetimler sürüyor.

        Ladik İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Uğur Menekşe başkanlığında, emniyet ve jandarma personelinin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde; araçların teknik durumu, gerekli belgeleri, emniyet kemerleri, öğrenci taşıma kapasitesi ve sürücülerin yasal yükümlülükleri kontrol edildi.

        Mevzuata aykırı durum tespit edilen sürücülere idari yaptırım uygulanırken, eksikliklerin giderilmesi ve trafik kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulunuldu.

        Yetkililer, denetimlerin eğitim öğretim yılı boyunca kesintisiz devam edeceğini belirterek, temel amaçlarının öğrencilerin güvenli ulaşımını sağlamak ve trafik bilincini artırmak olduğunu vurguladı.

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        Ladik İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, emniyet ve Ladik Belediyesi zabıta ekipleri koordinasyon içerisinde yürütülen çalışmalarla okul servis taşımacılığında güvenlik standartlarının korunmasına ve öğrencilerin güvenliğinin en üst düzeyde tutulmasına yönelik denetimlerini sürdürüyor.

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