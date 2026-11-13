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        Samsun'da esnafa Hazine destekli krediden yararlanma çağrısı

        Atakum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Metin Sinecek, esnaf ve sanatkarları Hazine destekli kredi imkanlarından yararlanmaya davet etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 17:15 Güncelleme:
        Samsun'da esnafa Hazine destekli krediden yararlanma çağrısı

        Atakum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Metin Sinecek, esnaf ve sanatkarları Hazine destekli kredi imkanlarından yararlanmaya davet etti.

        Sinecek, kooperatif binasında yaptığı açıklamada, vergi ve sosyal güvenlik prim borcu bulunan esnafın Hazine destekli kredilere erişiminin kolaylaştırılmasının önemli olduğunu söyledi.

        Esnafın finansmana erişimini kolaylaştırmak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Sinecek, "Esnaf ve sanatkarımızın kapısı bizim kapımızdır. Burası onların evidir. Kredileri onlara ulaştırmak için yönetim kurulumuz ve çalışanlarımızla elimizden geleni yapıyoruz. Esnafımıza, 'Gelin bu kredilerden yararlanın' çağrısında bulunuyoruz." dedi.

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        Esnaf ve sanatkarlara kullandırdıkları kredi miktarının 1 milyar lirayı aştığını vurgulayan Sinecek, Samsun ve Sinop'u kapsayan 26. Bölge Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği bünyesinde ise yaklaşık 14 milyar lira kredi kullandırıldığını anlattı.

        Sinecek, Hazine destekli kredi imkanları dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Ticaret Bakanlığına, TESKOMB Genel Başkanı Abdulkadir Akgül'e ve emeği geçenlere teşekkür etti.

        Esnaf ve sanatkara yönelik desteklerin sürmesini temenni ettiklerini dile getiren Sinecek, yeni yılda da esnafı rahatlatacak düzenlemelerin hayata geçirilmesini beklediklerini kaydetti.

        Galeri
        Galeri

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