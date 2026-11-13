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        Ladik'te Kurumlar Arası Masa Tenisi Turnuvası

        Samsun'un Ladik ilçesinde, kamu personelinin fiziksel aktiviteye katılımını teşvik etmek ve kurumlar arası sosyal etkileşimi artırmak amacıyla "Kurumlar Arası Masa Tenisi Turnuvası" düzenlendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 16:49 Güncelleme:
        Ladik'te Kurumlar Arası Masa Tenisi Turnuvası

        Samsun'un Ladik ilçesinde, kamu personelinin fiziksel aktiviteye katılımını teşvik etmek ve kurumlar arası sosyal etkileşimi artırmak amacıyla "Kurumlar Arası Masa Tenisi Turnuvası" düzenlendi.

        "Ladik Sağlıklı Nefes Projesi" kapsamında gerçekleştirilen turnuva; kamu kurumu yöneticileri, çalışanlar, okul müdürleri ve öğretmenleri bir araya getirdi. Katılımcılar, masa tenisi müsabakalarıyla hem spor yaptı hem de iş hayatı dışında sosyalleşme fırsatı buldu. Turnuvaya Ladik Cumhuriyet Başsavcısı Burak Kırtan, İlçe Emniyet Müdürü Ali Vedat Keleş, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Kabadayı, İlçe Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Gürkan Özel ile kamu çalışanları, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

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        Ladik İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen "Ladik Sağlıklı Nefes ProjesiEğitim Kurumlarında Tütün Bağımlılığıyla Mücadele ve Çalışan Destek Programı", çalışanların sağlığını bütüncül bir yaklaşımla desteklemeyi amaçlıyor.

        Tütün bağımlılığıyla mücadelenin yanı sıra sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite ve genel iyi oluşu destekleyen çalışmalar da projenin temel başlıkları arasında yer alıyor. Turnuva da bu kapsamda, hareketli yaşam alışkanlıklarını teşvik etmek ve sağlıklı yaşam faaliyetlerini ilçedeki kurumlarda yaygınlaştırmak amacıyla gerçekleştirildi.

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