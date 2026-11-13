Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri İlkadım'da 30 Ağustos Spor Tesisi Projesi'nde çalışmalar sürüyor

        İlkadım'da 30 Ağustos Spor Tesisi Projesi'nde çalışmalar sürüyor

        İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, 30 Ağustos Spor Tesisi Projesi'nin yapım çalışmalarını inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 16:00 Güncelleme:
        İlkadım'da 30 Ağustos Spor Tesisi Projesi'nde çalışmalar sürüyor

        İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, 30 Ağustos Spor Tesisi Projesi'nin yapım çalışmalarını inceledi.

        İlkadım Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kurnaz, Mahalle Muhtarı Güven Akan ile Kadifekale Mahallesi'ndeki proje alanını inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Vatandaşların yaşam kalitesini artırmak ve çocukların ve gençlerin daha aktif, güvenli ve konforlu alanlarda vakit geçirmelerini sağlamak için çalışmalarına devam ettiklerini anlatan Kurnaz, "Hemşehrilerimize 30 Ağustos Parkı'nın bulunduğu alanda modern bir spor tesisi hayata geçireceğimize yönelik söz vermiştik. Modern ve güvenli spor alanlarıyla her yaştan vatandaşımızın sportif faaliyetlere katılabileceği, sağlıklı yaşamı destekleyen yeni bir spor tesisini ilçemize kazandırıyoruz." ifadesini kullandı.

        REKLAM

        Proje tamamlandığında Kadifekale Mahallesi'nin yalnızca modern bir spor tesisine değil, yeni bir yaşam alanına da kavuşacağını vurgulayan Kurnaz, "Çocuklarımızın ve gençlerimizin güvenle ve gönül rahatlığıyla vakit geçirmelerine olanak sağlayacak, her yaştan vatandaşımızın da sportif faaliyetlere katılımını destekleyecek yeni projeleri de hayata geçirmeye devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ara ödemelere devam edilecek
        Ara ödemelere devam edilecek
        "Lodos 24 saat kuvvetli esecek" Marmara ve Kuzey Ege için kritik uyarı!
        "Lodos 24 saat kuvvetli esecek" Marmara ve Kuzey Ege için kritik uyarı!
        Alman otomotiv devinden kritik karar
        Alman otomotiv devinden kritik karar
        Fırtına ne kadar sürecek? İstanbul Valiliği: 74 ihbar aldık! Marmara'da fırtına
        Fırtına ne kadar sürecek? İstanbul Valiliği: 74 ihbar aldık! Marmara'da fırtına
        3.5 trilyon dolarlık dev için geri sayım
        3.5 trilyon dolarlık dev için geri sayım
        Milli Takım, Uluslar A Ligi'nde nasıl kalır?
        Milli Takım, Uluslar A Ligi'nde nasıl kalır?
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        Sürdürülebilir gelecek için sigorta
        Sürdürülebilir gelecek için sigorta
        "Bu başarı bir tesadüf değildir"
        "Bu başarı bir tesadüf değildir"
        "Ona rakip olacağımı düşündü"
        "Ona rakip olacağımı düşündü"
        İddia: Rusya'nın talepleri çarpıcı
        İddia: Rusya'nın talepleri çarpıcı
        DSÖ yetkilisi İsmail'den COP31'in iklim kaynaklı sağlık sorunlarıyla mücadeledeki rolüne vurgu
        DSÖ yetkilisi İsmail'den COP31'in iklim kaynaklı sağlık sorunlarıyla mücadeledeki rolüne vurgu
        "149 bin lira civarında para gönderildi"
        "149 bin lira civarında para gönderildi"
        Antalya-Alanya 36 dakikaya düşecek
        Antalya-Alanya 36 dakikaya düşecek
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        7 elmaya şaşırtan fiyat! "Tadı bal gibi"
        7 elmaya şaşırtan fiyat! "Tadı bal gibi"
        İngiltere'de ekmek, makarna ve keklere folik asit eklenecek
        İngiltere'de ekmek, makarna ve keklere folik asit eklenecek
        Microsoft’ta küresel erişim sorunu
        Microsoft’ta küresel erişim sorunu
        Aşk iddialarını doğruladı
        Aşk iddialarını doğruladı
        Arda Güler'in golüne Messi benzetmesi!
        Arda Güler'in golüne Messi benzetmesi!

        Benzer Haberler

        Salıpazarı Küçük Sanayi Sitesi Projesi'nde çalışmalar başladı
        Salıpazarı Küçük Sanayi Sitesi Projesi'nde çalışmalar başladı
        Başkan Şenol Kul, COP31'de Terme'nin iklim mücadelesini anlattı
        Başkan Şenol Kul, COP31'de Terme'nin iklim mücadelesini anlattı
        Atakumlu çocuklara deprem farkındalık eğitimi
        Atakumlu çocuklara deprem farkındalık eğitimi
        Terme'nin iklim değişikliğiyle mücadelesi COP31'de ele alındı
        Terme'nin iklim değişikliğiyle mücadelesi COP31'de ele alındı
        '30 Ağustos Spor Tesisi Projesi'nde çalışmalar sürüyor
        '30 Ağustos Spor Tesisi Projesi'nde çalışmalar sürüyor
        Orta Karadeniz'in lojistik geleceği 103 projeyle şekillenecek
        Orta Karadeniz'in lojistik geleceği 103 projeyle şekillenecek