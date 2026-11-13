İlkadım'da 30 Ağustos Spor Tesisi Projesi'nde çalışmalar sürüyor

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, 30 Ağustos Spor Tesisi Projesi'nin yapım çalışmalarını inceledi.

İlkadım Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kurnaz, Mahalle Muhtarı Güven Akan ile Kadifekale Mahallesi'ndeki proje alanını inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vatandaşların yaşam kalitesini artırmak ve çocukların ve gençlerin daha aktif, güvenli ve konforlu alanlarda vakit geçirmelerini sağlamak için çalışmalarına devam ettiklerini anlatan Kurnaz, "Hemşehrilerimize 30 Ağustos Parkı'nın bulunduğu alanda modern bir spor tesisi hayata geçireceğimize yönelik söz vermiştik. Modern ve güvenli spor alanlarıyla her yaştan vatandaşımızın sportif faaliyetlere katılabileceği, sağlıklı yaşamı destekleyen yeni bir spor tesisini ilçemize kazandırıyoruz." ifadesini kullandı.

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Proje tamamlandığında Kadifekale Mahallesi'nin yalnızca modern bir spor tesisine değil, yeni bir yaşam alanına da kavuşacağını vurgulayan Kurnaz, "Çocuklarımızın ve gençlerimizin güvenle ve gönül rahatlığıyla vakit geçirmelerine olanak sağlayacak, her yaştan vatandaşımızın da sportif faaliyetlere katılımını destekleyecek yeni projeleri de hayata geçirmeye devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.