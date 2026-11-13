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        Başkan Şenol Kul, COP31'de Terme'nin iklim mücadelesini anlattı

        Samsun'un Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, COP31 kapsamında Antalya'da düzenlenen uluslararası oturumda, farklı ülkelerden belediye başkanları ve temsilcilere Terme'nin iklim değişikliğiyle mücadele çalışmalarını ve projelerini anlatarak, "Hiçbir şehir küçük değildir, hiçbir vatandaş önemsiz değildir ve hiçbir bölge iklim dönüşümünün dışında bırakılamaz" mesajını verdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 15:47 Güncelleme:
        Başkan Şenol Kul, COP31'de Terme'nin iklim mücadelesini anlattı

        Samsun'un Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, COP31 kapsamında Antalya’da düzenlenen uluslararası oturumda, farklı ülkelerden belediye başkanları ve temsilcilere Terme’nin iklim değişikliğiyle mücadele çalışmalarını ve projelerini anlatarak, "Hiçbir şehir küçük değildir, hiçbir vatandaş önemsiz değildir ve hiçbir bölge iklim dönüşümünün dışında bırakılamaz" mesajını verdi.

        Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında, UCLGMEWA öncülüğünde Antalya’daki Yerel ve Bölgesel Yönetimler Küresel Görev Gücü Pavilyonu’nda (Mavi Alan) "Adil İklim Dönüşümü için Yerel Liderlik" başlıklı oturum gerçekleştirildi. Farklı ülkelerden belediye başkanları, yerel yönetim temsilcileri ve uluslararası katılımcıların yer aldığı oturumda söz alan Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, iklim kriziyle mücadelede yerel yönetimlerin önemine dikkat çekti.

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        Konuşmasında Terme’nin doğal zenginlikleri ve tarımsal potansiyeline değinen Başkan Kul, ilçenin 55 bin hektarlık yüzölçümünün 43 bin hektarının tarım arazilerinden oluştuğunu belirtti. Yeşilırmak Deltası, Akgöl, Simenit Gölleri ve Terme Çayı’nın önemli doğal değerler olduğunu ifade eden Kul, değişen yağış rejimi ve ani taşkınların ilçenin karşı karşıya olduğu önemli riskler arasında bulunduğunu söyledi. İklim mücadelesinin yalnızca çevresel bir konu olmadığını vurgulayan Kul, "Bizim için iklim politikası artık yalnızca çevresel bir tercih değil; can ve mal güvenliği, ekonomik kalkınma ve sosyal adalet meselesidir" diye konuştu.

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        Başkan Şenol Kul, Terme’nin taşkın risklerine karşı korunması ve su kaynaklarının daha verimli kullanılması amacıyla yürütülen Salıpazarı Barajı, yaklaşık 10 milyon metreküp su depolama kapasitesine sahip olacak Köybucağı Taşkın Öteleme ve Depolama Tesisi ile yatak genişliğinin 50 metreden 80 metreye çıkarılması planlanan Terme Çayı Islah Projesi hakkında bilgi verdi. Projelerin su güvenliği ve taşkınlarla mücadele açısından önem taşıdığını belirten Kul, bu çalışmalarla Terme’nin iklim değişikliğine karşı daha dirençli hale getirilmesini, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunmasını hedeflediklerini söyledi.

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        İklim değişikliğinin özellikle dar gelirli aileleri, yaşlıları, kadınları ve üreticileri daha fazla etkilediğini belirten Başkan Kul, yerel yönetimlerin bu mücadelede daha fazla desteklenmesi gerektiğini söyledi. Uluslararası iklim finansmanına erişimin kolaylaştırılması ve belediyelerin iklim kararlarında daha etkin rol alması gerektiğini vurgulayan Kul, "İklim krizi küreseldir ama etkileri yereldir. Çözümler yerelde başlar, dayanışmayla büyür" ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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