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        Orta Karadeniz'in lojistik geleceği 103 projeyle şekillenecek

        Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) koordinasyonunda hazırlanan Orta Karadeniz Lojistik Master Planı'nın final çalıştayı Samsun'da gerçekleştirildi. Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat'ın lojistik potansiyelini geliştirmeyi hedefleyen plan kapsamında, bölgenin gelecek 10 yıllık lojistik dönüşümüne yön verecek 103 proje belirlendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 15:07 Güncelleme:
        Orta Karadeniz'in lojistik geleceği 103 projeyle şekillenecek

        Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) koordinasyonunda hazırlanan Orta Karadeniz Lojistik Master Planı'nın final çalıştayı Samsun'da gerçekleştirildi. Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat'ın lojistik potansiyelini geliştirmeyi hedefleyen plan kapsamında, bölgenin gelecek 10 yıllık lojistik dönüşümüne yön verecek 103 proje belirlendi.

        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan Orta Karadeniz Lojistik Master Planı'nın Final Çalıştayı, OKA Hizmet Binası'nda düzenlendi. Çalıştaya dört ilden kamu kurumları, yerel yönetimler, iş dünyası ve lojistik sektörü temsilcileri katıldı. Cumhuriyet'in 103. yılı dolayısıyla 103 proje hedefiyle hazırlanan master planın, 20272036 döneminde bölgenin lojistik altyapısına, uluslararası ticaret bağlantılarına ve yatırım önceliklerine yön vermesi hedefleniyor.

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        "Bölgemizin 10 yıllık yol haritasını ortaya koyuyoruz"

        Programda konuşan OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle, lojistik master planı çalışmalarının paydaşların katkılarıyla katılımcı bir süreç içerisinde yürütüldüğünü söyledi. Çalışma kapsamında Samsun başta olmak üzere bölgedeki diğer illerde odak grup toplantıları gerçekleştirildiğini belirten Dicle, süreç boyunca katkı sunan kurum ve temsilcilere teşekkür etti. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2025 yılının sonunda yayımlanan Sanayi Master Planı'nda Türkiye için dört yeni sanayi koridorunun önerildiğini hatırlatan Dicle, SamsunMersin Sanayi Koridoru'nun bu plan içerisinde öne çıktığını ifade etti. Söz konusu koridorun batıdaki sanayinin kuzeygüney aksında bölgeye taşınmasını, yeni sanayi alanlarının açılmasını ve lojistik altyapının güçlendirilmesini öngördüğünü kaydetti. Bu dönüşümün yalnızca fiziki yatırımlarla sınırlı kalmayacağını dile getiren Dicle, nitelikli insan kaynağının geliştirilmesi ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesinin de önem taşıdığını vurguladı. 2010 yılında ilk lojistik master planının paydaş kurumlarla birlikte hayata geçirildiğini aktaran Dicle, ikinci planla bölgenin SamsunMersin Sanayi Koridoru içerisindeki rolünün ve geçireceği dönüşümün ele alındığını belirtti.

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        Plan kapsamında liman ve demiryolu bağlantıları, lojistik merkezler, depolama ve soğuk zincir altyapısı, yeşil lojistik ve dijitalleşme gibi sektörün önemli başlıklarının değerlendirildiğini anlatan Dicle, "Bölgemizin lojistik alanında 10 yıllık süreçte bir yol haritasını ortaya koyuyoruz aslında bugün. Ve bu yol haritasının bölgemizin rekabet gücünün artırılmasında önemli bir rol üstleneceğine inanıyoruz" dedi.

        103 projelik yatırım havuzu oluşturuldu

        Master Plan kapsamında 8 tema, 15 strateji ve 15 program altında toplam 103 projeden oluşan bir proje havuzu hazırlandı. Ayrıca farklı kurumlar tarafından yürütülen 10 önemli yatırımın da izlenmesi öngörüldü. Mayıs 2026'da başlayan çalışmalar kapsamında dört ilde gerçekleştirilen toplantılar, kurum görüşmeleri ve saha ziyaretleri sonucunda 400'ün üzerinde paydaş görüşü değerlendirildi. Analizlerde demiryolu taşımacılığının geliştirilmesi, limanlarla organize sanayi bölgeleri arasındaki bağlantıların güçlendirilmesi ve katma değerli lojistik hizmetlerin yaygınlaştırılması ihtiyacı öne çıktı.

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        Samsun, uluslararası lojistik ağların merkezinde konumlandırılıyor

        Master Plan'da Samsun limanları uluslararası ticarete açılan ana kapı, Samsun Lojistik Merkezi ve Gelemen Lojistik Merkezi ise bölgesel lojistik ağın temel odakları olarak ele alındı. Havza, MerzifonSuluova, ÇorumSungurlu ve TurhalZile akslarında geliştirilmesi önerilen yük toplama ve dağıtım altyapılarıyla dört ilin bütünleşik bir lojistik sistem içerisinde birbirini tamamlaması hedeflendi. Samsun limanlarında 2025 yılında elleçlenen 12,83 milyon ton yükün Karadeniz'deki toplam elleçlemenin yaklaşık yüzde 28'ini oluşturduğu belirtildi. SamsunMersin Sanayi ve Ticaret Koridoru'nun yanı sıra Kalkınma Yolu Projesi ve Orta Koridor ile bağlantıların güçlendirilmesi de planın önemli başlıkları arasında yer aldı.

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        Demiryolu ve yeşil lojistik öne çıktı

        Bölgenin önümüzdeki 10 yıldaki ulaşım kapasitesini etkilemesi beklenen DeliceÇorumSamsun Yüksek Standartlı Demiryolu yatırımı ile DeliceSamsun, GeredeMerzifonGürbulak ve BafraSamsunÜnye otoyol projeleri de master plan kapsamında değerlendirildi. Demiryolu taşımacılığının payının artırılmasıyla karayolundaki yük trafiğinin bir bölümünün demiryoluna kaydırılması ve lojistik faaliyetlerden kaynaklanan emisyonların azaltılması amaçlanıyor. Bu dönüşümün Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefine katkı sağlaması bekleniyor.

        Tematik masalarda proje önerileri değerlendirildi

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        Çalıştay kapsamında düzenlenen tematik masa çalışmalarında demiryolu ve liman bağlantıları, lojistik merkezler, ulaştırma koridorları, tarım ve gıda lojistiği, yeşil dönüşüm, afet lojistiği, dijitalleşme ve kurumsal koordinasyon konuları ele alındı. Programda ayrıca Ulaşım Planlamacısı Berkant Küçükgüzel tarafından bir sunum gerçekleştirildi. Katılımcıların proje önerileri ve değerlendirmeleri doğrultusunda elde edilen görüşlerin master planın nihai raporuna ve eylemyatırım programına yansıtılması planlanıyor. Master Plan'ın uygulama sürecinin 20272029, 20302032 ve 20332036 olmak üzere üç aşamada yürütülmesi öngörülüyor. İlk aşamada kurumsal düzenlemeler, fizibilite çalışmaları ve yatırım hazırlıklarına, ikinci aşamada kapasite artırıcı yatırımlara, son aşamada ise uluslararası ulaştırma koridorlarıyla entegrasyonun güçlendirilmesine öncelik verilecek.

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