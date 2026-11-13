Salıpazarı'nda yeni emniyet binasının temel kazı çalışmaları başladı
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde yapılacak yeni İlçe Emniyet Amirliği hizmet binasının temel kazı çalışmalarına başlandı.
Giriş: 13.11.2026 - 13:47 Güncelleme:
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde yapılacak yeni İlçe Emniyet Amirliği hizmet binasının temel kazı çalışmalarına başlandı.
Bereket Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'nda inşa edilecek yeni emniyet hizmet binası, bin metrekare kapalı alana sahip olacak.
Üç katlı olarak projelendirilen yeni hizmet binası ile emniyet hizmetlerinin daha modern ve fiziki açıdan yeterli bir binada yürütülmesi amaçlanıyor.
Projenin 1 yılda tamamlanması planlanıyor.
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