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        Salıpazarı'nda yeni emniyet binasının temel kazı çalışmaları başladı

        Samsun'un Salıpazarı ilçesinde yapılacak yeni İlçe Emniyet Amirliği hizmet binasının temel kazı çalışmalarına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 13:47 Güncelleme:
        Salıpazarı'nda yeni emniyet binasının temel kazı çalışmaları başladı

        Samsun'un Salıpazarı ilçesinde yapılacak yeni İlçe Emniyet Amirliği hizmet binasının temel kazı çalışmalarına başlandı.

        Bereket Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'nda inşa edilecek yeni emniyet hizmet binası, bin metrekare kapalı alana sahip olacak.

        Üç katlı olarak projelendirilen yeni hizmet binası ile emniyet hizmetlerinin daha modern ve fiziki açıdan yeterli bir binada yürütülmesi amaçlanıyor.

        Projenin 1 yılda tamamlanması planlanıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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