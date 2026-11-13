Samsun'un sıfır atık projesi COP31'de tanıtıldı

Samsun Büyükşehir Belediyesinin Çiftlik Caddesi Sıfır Atık Dönüşüm Projesi, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) tanıtıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 2024'te hayata geçirilen proje ile işletmelerin sıfır atık sistemine dahil edilmesi, atıkların kaynağında ayrı toplanması, geri kazanımın artırılması ve sürdürülebilirlik konusunda farkındalığın geliştirilmesi amaçlandı.

981 konut ve 436 işletme ile gerçekleştirilen proje sayesinde 2 yılda 100 ton geri dönüştürülebilir atık toplandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, COP31'in ilk kez Türkiye'de düzenlenmesinin gururunu yaşadıklarını belirtti.

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Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak küresel sürecin yerel ölçekteki paydaşlarından biri olduklarına işaret eden Doğan, "İklim değişikliğiyle mücadele artık tüm şehirlerin ortak sorumluluğu. Yerel yönetimler olarak bizlere düşen görev ise bugünden harekete geçerek geleceğin şehirlerini inşa etmek." ifadesini kullandı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak sıfır atık, çevre koruma, yeşil alanların artırılması ve iklim değişikliğine karşı dirençli şehirler oluşturulması konularını öncelikli çalışma alanları arasında gördüklerini anlatan Doğan, şunları kaydetti:

"İlkadım ilçemizdeki Çiftlik Caddesi'nde hayata geçirdiğimiz Sıfır Atık Dönüşüm Projesi de bu anlayışımızın somut örneklerinden biri. Projemizle işletmelerimizi sıfır atık sistemine dahil ettik, atıkların kaynağında ayrıştırılması ve geri kazanımın artırılması için çalışmalar gerçekleştirdik. En önemlisi de sıfır atık anlayışını günlük hayatın bir parçası haline getirmeyi hedefledik. Bu çalışmalarımızın Sürdürülebilir İş Ödülleri 2026'da Atık Yönetimi ve Sıfır Atık kategorisinde ödülle taçlandırılması bizleri ayrıca gururlandırdı. Şimdi de projemizi COP31 gibi uluslararası ölçekte büyük önem taşıyan bir platformda tanıtıyoruz. Samsun'un yerel ölçekte geliştirdiği bir çevre projesinin uluslararası düzeyde paylaşılması, şehrimizin sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarını dünyayla buluşturması açısından çok kıymetli. Sadece Çiftlik Caddesi Dönüşüm Projesi değil, bunun yanında çok önemli 5 çevre projemiz daha COP31'de yer alıyor."