Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Samsun'un sıfır atık projesi COP31'de tanıtıldı

        Samsun'un sıfır atık projesi COP31'de tanıtıldı

        Samsun Büyükşehir Belediyesinin Çiftlik Caddesi Sıfır Atık Dönüşüm Projesi, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 13:44 Güncelleme:
        Samsun'un sıfır atık projesi COP31'de tanıtıldı

        Samsun Büyükşehir Belediyesinin Çiftlik Caddesi Sıfır Atık Dönüşüm Projesi, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) tanıtıldı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 2024'te hayata geçirilen proje ile işletmelerin sıfır atık sistemine dahil edilmesi, atıkların kaynağında ayrı toplanması, geri kazanımın artırılması ve sürdürülebilirlik konusunda farkındalığın geliştirilmesi amaçlandı.

        981 konut ve 436 işletme ile gerçekleştirilen proje sayesinde 2 yılda 100 ton geri dönüştürülebilir atık toplandı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, COP31'in ilk kez Türkiye'de düzenlenmesinin gururunu yaşadıklarını belirtti.

        REKLAM

        Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak küresel sürecin yerel ölçekteki paydaşlarından biri olduklarına işaret eden Doğan, "İklim değişikliğiyle mücadele artık tüm şehirlerin ortak sorumluluğu. Yerel yönetimler olarak bizlere düşen görev ise bugünden harekete geçerek geleceğin şehirlerini inşa etmek." ifadesini kullandı.

        Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak sıfır atık, çevre koruma, yeşil alanların artırılması ve iklim değişikliğine karşı dirençli şehirler oluşturulması konularını öncelikli çalışma alanları arasında gördüklerini anlatan Doğan, şunları kaydetti:

        "İlkadım ilçemizdeki Çiftlik Caddesi'nde hayata geçirdiğimiz Sıfır Atık Dönüşüm Projesi de bu anlayışımızın somut örneklerinden biri. Projemizle işletmelerimizi sıfır atık sistemine dahil ettik, atıkların kaynağında ayrıştırılması ve geri kazanımın artırılması için çalışmalar gerçekleştirdik. En önemlisi de sıfır atık anlayışını günlük hayatın bir parçası haline getirmeyi hedefledik. Bu çalışmalarımızın Sürdürülebilir İş Ödülleri 2026'da Atık Yönetimi ve Sıfır Atık kategorisinde ödülle taçlandırılması bizleri ayrıca gururlandırdı. Şimdi de projemizi COP31 gibi uluslararası ölçekte büyük önem taşıyan bir platformda tanıtıyoruz. Samsun'un yerel ölçekte geliştirdiği bir çevre projesinin uluslararası düzeyde paylaşılması, şehrimizin sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarını dünyayla buluşturması açısından çok kıymetli. Sadece Çiftlik Caddesi Dönüşüm Projesi değil, bunun yanında çok önemli 5 çevre projemiz daha COP31'de yer alıyor."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Alman otomotiv devinden kritik karar
        Alman otomotiv devinden kritik karar
        Fırtına ne kadar sürecek? İstanbul Valiliği: 74 ihbar aldık! Marmara'da fırtına
        Fırtına ne kadar sürecek? İstanbul Valiliği: 74 ihbar aldık! Marmara'da fırtına
        3.5 trilyon dolarlık dev için geri sayım
        3.5 trilyon dolarlık dev için geri sayım
        Milli Takım, Uluslar A Ligi'nde nasıl kalır?
        Milli Takım, Uluslar A Ligi'nde nasıl kalır?
        İddia: Rusya'nın talepleri çarpıcı
        İddia: Rusya'nın talepleri çarpıcı
        FBI, 1.2 milyar dolarlık kripto varlığa el koydu
        FBI, 1.2 milyar dolarlık kripto varlığa el koydu
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        Lüks yaşayıp, kumarhaneden çıkmadılar! 100 milyon TL'lik kripto vurgunu
        Lüks yaşayıp, kumarhaneden çıkmadılar! 100 milyon TL'lik kripto vurgunu
        Antalya-Alanya 36 dakikaya düşecek
        Antalya-Alanya 36 dakikaya düşecek
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        7 elmaya şaşırtan fiyat! "Tadı bal gibi"
        7 elmaya şaşırtan fiyat! "Tadı bal gibi"
        Fon, yabancının bakışını etkilemez
        Fon, yabancının bakışını etkilemez
        İngiltere'de ekmek, makarna ve keklere folik asit eklenecek
        İngiltere'de ekmek, makarna ve keklere folik asit eklenecek
        Microsoft’ta küresel erişim sorunu
        Microsoft’ta küresel erişim sorunu
        Aşk iddialarını doğruladı
        Aşk iddialarını doğruladı
        Galatasaray'da RAMS Park zemini için yeni plan!
        Galatasaray'da RAMS Park zemini için yeni plan!
        "Aşağılayıcı tavırlar sergiledi"
        "Aşağılayıcı tavırlar sergiledi"
        Arda Güler'in golüne Messi benzetmesi!
        Arda Güler'in golüne Messi benzetmesi!
        Trump: İran Savaşı'nın sürmesinin nedeni İsrail
        Trump: İran Savaşı'nın sürmesinin nedeni İsrail
        "Tanışmıyormuşuz gibi davrandık"
        "Tanışmıyormuşuz gibi davrandık"

        Benzer Haberler

        Samsun'da vatandaşlara ücretsiz kan şekeri ölçümü yapıldı
        Samsun'da vatandaşlara ücretsiz kan şekeri ölçümü yapıldı
        Yılda bir kez kan şekeri ölçümü ile diyabette erken teşhis mümkün
        Yılda bir kez kan şekeri ölçümü ile diyabette erken teşhis mümkün
        Samsunlu milli judocu İnci Göğer, Avrupa üçüncüsü oldu
        Samsunlu milli judocu İnci Göğer, Avrupa üçüncüsü oldu
        Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'ndeki eğitimler için başvuru süreci başladı
        Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'ndeki eğitimler için başvuru süreci başladı
        Canik'te bilim ve teknoloji dolu tatil fırsatı
        Canik'te bilim ve teknoloji dolu tatil fırsatı
        Seyir halinde alev alan araç hurdaya döndü
        Seyir halinde alev alan araç hurdaya döndü