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        Yılda bir kez kan şekeri ölçümü ile diyabette erken teşhis mümkün

        – Samsun'da 14 Kasım Dünya Diyabet Günü nedeniyle kurulan stantta vatandaşlara ücretsiz tarama yapılırken, diyabet hastalığına dikkat çekmek amacıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 13:36 Güncelleme:
        Yılda bir kez kan şekeri ölçümü ile diyabette erken teşhis mümkün

        – Samsun'da 14 Kasım Dünya Diyabet Günü nedeniyle kurulan stantta vatandaşlara ücretsiz tarama yapılırken, diyabet hastalığına dikkat çekmek amacıyla etkinlik düzenlendi.

        Avrupa'da ve dünyada diyabet konusunda ilk sıralarda yer alan Türkiye'de, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü nedeniyle Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB), Samsun İl Sağlık Müdürlüğü ve Samsun Diyabet Derneği tarafından etkinlik düzenlendi. Diyabete dikkat çekmek amacıyla Cumhuriyet Meydanı'nda stant kurulurken, vatandaşlara şeker, tansiyon, kilo ve boy ölçümleri yapıldı. Değerleri yüksek çıkan vatandaşlar, alandaki hekim ve diyetisyenler tarafından hastanelere yönlendirildi.

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        Etkinlik hakkında bilgi veren Samsun Diyabet Derneği Başkanı, Halk Sağlığı ve İç Hastalıkları Uzmanı Dr. M. Emin Dinççağ, "Diyabet dünyada en çok görülen, en çok komplikasyona neden olarak yaşam kalitesini bozan ve ölümlere yol açan bir hastalıktır. Dünyada 635 milyon insanın diyabetli olduğu bilinmektedir. En dikkat çekici olan ise bir bu kadar da gizli şeker hastası diye adlandırılan, teşhis konulmamış diyabetlinin olmasıdır. Çok su içen, çok yemek yiyen, sık idrara çıkan, ailesinde şeker hastalığı olan, kilolu ve hareketsiz yaşam süren kişilerin diyabet yönünden tetkik edilerek tedavi altına alınması önemlidir. Herkese önerimiz yılda bir kere kan tahlili yaptırması ve sık sık tansiyon ölçtürmesidir. Eğer kilo alıyorsanız, hareketsiz bir yaşamınız varsa, ailenizde diyabetli varsa diyabet riskiniz artıyor demektir. Günümüzde çocuklarda obezite ve şişmanlık ciddi bir sağlık sorunudur. Gelecekte diyabet ve kalp hastalığının artmasını istemiyorsak bu konuda dikkatli olmalı, çocuklarımıza sağlıklı beslenme ve egzersizin önemini anlatmalıyız" dedi.

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        SBB Yaşlı Bakım ve Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Bekir Söylemez ise, "Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın sağlıklarını koruyabilmeleri ve sağlıklı bir yaşam sürebilmeleri amacıyla Dünya Diyabet Günü vesilesiyle Cumhuriyet Meydanı'nda farkındalık etkinliği düzenledik. Vatandaşlarımıza şeker, kilo ve boy ölçümleri yaparak daha uzun ve sağlıklı bir yaşam sürmeleri için farkındalık oluşturduk. Stantlarımızda çeşitli ölçümler yapıyoruz. Doktor ve diyetisyenlerimiz de mevcut. Değerleri yüksek çıkan vatandaşlar gerekli birimlere yönlendirilirken vatandaşlarımızı da diyabet konusunda bilinçlendiriyoruz" diye konuştu.

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        Program kapsamında vatandaşlar diyabet konusunda bilinçlendirilirken çocuklara da farkındalık oluşturmak adına balon hediye edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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