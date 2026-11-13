Samsun'un sıfır atık projesi COP31'de dünyaya tanıtılıyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin ödüllü Çiftlik Caddesi Sıfır Atık Dönüşüm Projesi, COP31'in dikkat çeken projeleri arasında kendine yer buldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak bu sürecin yerel ölçekteki paydaşlarından biriyiz. Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı böylesine büyük bir organizasyonda Samsun'un da çevre ve sürdürülebilirlik alanındaki uygulamalarıyla yer almasını önemsiyoruz. Şehrimizin çevre alanındaki deneyimini dünya ile paylaşıyoruz" dedi.

"Sıfır Atık" konusunda önemli projeler hayata geçiren Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin, Çiftlik Caddesi Sıfır Atık Dönüşümü, COP31'in dikkat çeken projeleri arasında yerini aldı. Sürdürülebilir İş Ödülleri 2026'da "Atık Yönetimi ve Sıfır Atık" kategorisinde ödüle layık görülen proje COP31'de tanıtılıyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından 2024 yılında hayata geçirilen ve ulusal arenada takdir toplayan Çiftlik Caddesi Sıfır Atık Dönüşüm Projesi ile işletmelerin sıfır atık sistemine dahil edilmesi, atıkların kaynağında ayrı toplanması, geri kazanımın artırılması ve sürdürülebilirlik konusunda farkındalığın geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütüldü. Sürdürülebilir İş Ödülleri 2026'da Büyükşehir Belediyesi'ne ödül getiren proje COP31'in de dikkat çeken projeleri arasında yerini aldı.

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2 yılda 100 ton atık toplandı

981 konut ve 436 işletme ile gerçekleştirilen Çiftlik Caddesi Sıfır Atık Dönüşümü kazanımları ile de dikkat çekti. Proje sayesinde 2 yılda 100 ton geri dönüştürülebilir atık toplandı. Bu aynı zamanda 256 bin 184,61 kWh enerji tasarrufu, 6 bin 768 kg sera gazı salınımının önlenmesi, 203,85 metreküp depolama alanı kazancı, 473,30 varil petrol tasarrufu, 332,66 adet ağacın kurtarılması, 59,35 ton ham madde tasarrufu anlamına geliyor.

"Samsun'un çevre alanındaki deneyimini dünya ile paylaşıyoruz"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "COP31'in ilk kez ülkemizde düzenleniyor olmasının gururunu yaşıyoruz. COP31, ülkemizin küresel iklim mücadelesindeki rolünü ve sorumluluğunu da ortaya koyması açısından çok kıymetli bir organizasyon. Bu organizasyonu yalnızca uluslararası bir toplantı olarak değil, iklim değişikliğiyle mücadelede ortak aklın geliştirilmesi, bilgi ve tecrübe paylaşımının artırılması ve somut çözümlerin hayata geçirilmesi açısından çok değerli bir fırsat olarak görüyoruz. Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak biz de bu küresel sürecin yerel ölçekteki paydaşlarından biriyiz. Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı böylesine büyük bir organizasyonda Samsun'umuzun çevre ve sürdürülebilirlik alanındaki uygulamalarıyla yer almasını önemsiyoruz. İklim değişikliğiyle mücadele artık tüm şehirlerin ortak sorumluluğu. Yerel yönetimler olarak bizlere düşen görev ise bugünden harekete geçerek geleceğin şehirlerini inşa etmek" diye konuştu.

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Büyükşehir'in 6 projesi COP31'de yer alıyor

Başkan Halit Doğan, "Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak sıfır atık, çevre koruma, yeşil alanların artırılması ve iklim değişikliğine karşı dirençli şehirler oluşturulması konularını öncelikli çalışma alanlarımız arasında görüyoruz. İlkadım ilçemizdeki İstiklal, bilinen adıyla Çiftlik Caddesi'nde hayata geçirdiğimiz Sıfır Atık Dönüşüm Projesi de bu anlayışımızın somut örneklerinden biri. Projemizle işletmelerimizi sıfır atık sistemine dahil ettik, atıkların kaynağında ayrıştırılması ve geri kazanımın artırılması için çalışmalar gerçekleştirdik. En önemlisi de sıfır atık anlayışını günlük hayatın bir parçası haline getirmeyi hedefledik. Bu çalışmalarımızın Sürdürülebilir İş Ödülleri 2026'da 'Atık Yönetimi ve Sıfır Atık' kategorisinde ödülle taçlandırılması bizleri ayrıca gururlandırdı. Şimdi de projemizi COP31 gibi uluslararası ölçekte büyük önem taşıyan bir platformda tanıtıyoruz. Samsun'un yerel ölçekte geliştirdiği bir çevre projesinin uluslararası düzeyde paylaşılması, şehrimizin sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarını dünyayla buluşturması açısından çok kıymetli. Sadece Çiftlik Caddesi dönüşüm projesi değil bunun yanında çok önemli 5 çevre projemiz daha COP31'de yer alıyor. Hepsi ayrı ayrı önemli ve kıymetli. Biz COP31'de Samsun'da hayata geçirdiğimiz çalışmaları paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz" şeklinde konuştu.