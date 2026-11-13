Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Dünyanın şekeri ve kilosu yükseliyor: "Dünyada her 10 kişiden biri diyabetli, her 8 kişiden biri obez"

        Dünyanın şekeri ve kilosu yükseliyor: "Dünyada her 10 kişiden biri diyabetli, her 8 kişiden biri obez"

        Samsun Diyabet Derneği Başkanı, Halk Sağlığı ve İç Hastalıkları Uzmanı Dr. M. Emin Dinççağ, dünyada her 10 kişiden birinin diyabet, her 8 kişiden birinin ise obeziteyle yaşadığını belirterek, diyabet ve obeziteyle mücadele için yapılan harcamalara rağmen hastalıkların artmaya devam ettiğini söyledi. Dinççağ, hareketsiz yaşam, hazır gıdalar ve şekerli içecek tüketiminin bu artışta önemli rol oynadığını ifade etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 11:02 Güncelleme:
        Dünyanın şekeri ve kilosu yükseliyor: "Dünyada her 10 kişiden biri diyabetli, her 8 kişiden biri obez"

        Samsun Diyabet Derneği Başkanı, Halk Sağlığı ve İç Hastalıkları Uzmanı Dr. M. Emin Dinççağ, dünyada her 10 kişiden birinin diyabet, her 8 kişiden birinin ise obeziteyle yaşadığını belirterek, diyabet ve obeziteyle mücadele için yapılan harcamalara rağmen hastalıkların artmaya devam ettiğini söyledi. Dinççağ, hareketsiz yaşam, hazır gıdalar ve şekerli içecek tüketiminin bu artışta önemli rol oynadığını ifade etti.

        "14 Kasım Dünya Diyabet Günü" dolayısıyla değerlendirmelerde bulunan Dr. M. Emin Dinççağ, diyabet ve obezitenin dünya genelinde giderek büyüyen bir sağlık sorunu haline geldiğini belirtti. Dünya ülkelerinin gayrisafi milli hasılalarının yaklaşık yüzde 2'sini her yıl diyabet ve obeziteyle mücadeleye harcadığını kaydeden Dinççağ, buna rağmen hastalıkların yaygınlaşmasının küresel bir çelişki oluşturduğunu dile getirdi.

        REKLAM

        "635 milyon tip 2 diyabet hastası var"

        Dünyada diyabetin ulaştığı boyuta dikkat çeken Dinççağ, "Bugün dünyada 635 milyon tip 2 diyabetli var. En az bu kadar gizli şeker hastası var. Küresel bir salgından söz ediliyor. Bunlara bulaşıcı olmayan hastalıklar deniliyor ve önemli ölçüde ölüm nedenleri arasında yer alıyor. Her yıl milyonlarca insan obezite, tip 2 diyabet ve ilişkili hastalıklar nedeniyle ölüyor" dedi.

        "Hareketsiz yaşam hastalıkları artırıyor"

        Tip 2 diyabetin önlenmesinde hareketli yaşamın ve sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çeken Dinççağ, "Tip 2 diyabetin önlenmesinde hareketli bir yaşam ve sağlıklı beslenme konusunda öğütler veren dünya, insanları daha az hareket etmeye zorlayan araç gereç sayısının artmasına tanıklık ediyor. Günlük yaşamımızda otomasyon, uzaktan kumanda, asansör, home ofis çalışmalar, bilgisayar başında çalışma ve gençlerin ve çocukların bilgisayar bağımlılığı, yürüyüş yerine otomobil veya motorlu araçların kullanılmasını teşvik ediyor. Bu durum insanlığın daha az hareket etmesine ve obezite gibi ciddi sağlık problemlerine yol açıyor" diye konuştu.

        REKLAM

        Dünya genelinde motorlu araç sayısının 1,5 milyarı aştığını ve yıllık 100 milyon adet seviyesine ulaştığını belirten Dinççağ, şehirleşme ve kentlerdeki yeşil alanların azalmasının da hareketsiz yaşamı artırdığını söyledi.

        "Şekerli ve paketli ürünler obeziteyi artırıyor"

        Hazır gıdalar, fast food beslenme ve paketli ürünlerin sağlıklı beslenmenin önündeki engeller arasında yer aldığını ifade eden Dinççağ, "Kota uygulamalarına rağmen nişasta bazlı şekerlerin, özellikle gençlerin, çocukların sevdiği şekerleme ve atıştırmalık ürünlerde kullanılması ve bunların tüketiminin artması da bir diğer çelişkidir" diye konuştu.

        REKLAM

        Yüksek fruktozlu mısır şurubu üretiminin 1970 ve 2000'li yıllarda logaritmik şekilde artış gösterdiğini belirten Dinççağ, Asya ve Latin Amerika gibi ülkelerde paketli gıda ve gazlı içecek sektörünün hızla büyüdüğünü söyledi. Fruktoz bazlı şekerlerin üretiminin ucuz ve kullanımının kolay olmasının bu tercihte etkili olduğunu dile getirdi.

        "Diyabet ve obeziteyle mücadelede küresel çelişki yaşanıyor"

        Paketli ürünlerde bulunan fruktoz bazlı şekerlerin sağlık üzerindeki etkilerine değinen Dinççağ, "Paketli ürünler (kek, bisküvi, soslar, gazlı içecekler) içeriğindeki fruktoz bazlı şekerler nedeniyle önemli ölçüde karaciğer yağlanması, obezite ve tip 2 diyabet nedeni olabileceği araştırmalarda ortaya konulmuştur" ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Bir yandan tip 2 diyabet ve obezitenin önlenmesi için yoğun çaba gösterilirken diğer yandan otomasyonun, motorlu araçların ve fruktoz bazlı şekerlerin üretiminin teşvik edilmesinin küresel bir çelişki oluşturduğunu belirten Dinççağ, diyabet ve obeziteyle mücadele çalışmalarının dünyanın her yerinde hızla sürdürülmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hızı saatte 90 km'yi bulacak! Marmara'da fırtına
        Hızı saatte 90 km'yi bulacak! Marmara'da fırtına
        FBI, 1.2 milyar dolarlık kripto varlığa el koydu
        FBI, 1.2 milyar dolarlık kripto varlığa el koydu
        Lüks yaşayıp, kumarhaneden çıkmadılar! 100 milyon TL'lik kripto vurgunu
        Lüks yaşayıp, kumarhaneden çıkmadılar! 100 milyon TL'lik kripto vurgunu
        Microsoft’ta küresel erişim sorunu
        Microsoft’ta küresel erişim sorunu
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        İngiltere'de ekmek, makarna ve keklere folik asit eklenecek
        İngiltere'de ekmek, makarna ve keklere folik asit eklenecek
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        Aşk iddialarını doğruladı
        Aşk iddialarını doğruladı
        Galatasaray'da RAMS Park zemini için yeni plan!
        Galatasaray'da RAMS Park zemini için yeni plan!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31 İş Forumu'nda hitapta bulundu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31 İş Forumu'nda hitapta bulundu
        "Aşağılayıcı tavırlar sergiledi"
        "Aşağılayıcı tavırlar sergiledi"
        Yüreğimiz kavruldu! İzmir, Ankara, Tekirdağ ve Kayseri'ye acı haber ulaştı
        Yüreğimiz kavruldu! İzmir, Ankara, Tekirdağ ve Kayseri'ye acı haber ulaştı
        Şef mutfağı sözlüğü
        Şef mutfağı sözlüğü
        "GLP-1 iğneleri zayıflama ilacı değil, reçetesiz satılmamalı"
        "GLP-1 iğneleri zayıflama ilacı değil, reçetesiz satılmamalı"
        Trump: İran Savaşı'nın sürmesinin nedeni İsrail
        Trump: İran Savaşı'nın sürmesinin nedeni İsrail
        Kripto paralarda sert düşüş
        Kripto paralarda sert düşüş
        Kendi iş yerinde katledildi! Bir kadına daha kıydılar
        Kendi iş yerinde katledildi! Bir kadına daha kıydılar
        "Bir soykırım yaşanıyor"
        "Bir soykırım yaşanıyor"
        Arda Güler'in golüne Messi benzetmesi!
        Arda Güler'in golüne Messi benzetmesi!
        "Tanışmıyormuşuz gibi davrandık"
        "Tanışmıyormuşuz gibi davrandık"

        Benzer Haberler

        Samsun'da otomobil ile kamyonet çarpıştı, 2 kişi yaralandı
        Samsun'da otomobil ile kamyonet çarpıştı, 2 kişi yaralandı
        Büyükşehir Belediyesinden üreticilere nergis soğanı desteği
        Büyükşehir Belediyesinden üreticilere nergis soğanı desteği
        Büyükşehir Belediyesinden üreticilere nergis soğanı desteği
        Büyükşehir Belediyesinden üreticilere nergis soğanı desteği
        Uzmanlardan velilere ara tatil uyarısı: İşitme ve görme kontrollerini ihmal...
        Uzmanlardan velilere ara tatil uyarısı: İşitme ve görme kontrollerini ihmal...
        Kırsal mahalle çöküyor, evler yıkılıyor Toprak kabusu: Önce 12, şimdi 3 ev...
        Kırsal mahalle çöküyor, evler yıkılıyor Toprak kabusu: Önce 12, şimdi 3 ev...
        Aynı kalitedeki Türk balı 3 bin TL, Yeni Zelanda balı ise bin euro Ali Kork...
        Aynı kalitedeki Türk balı 3 bin TL, Yeni Zelanda balı ise bin euro Ali Kork...