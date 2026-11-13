Büyükşehir Belediyesinden üreticilere nergis soğanı desteği

Samsun Büyükşehir Belediyesi nergis yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması ve alternatif tarımsal üretim alanlarının geliştirilmesi amacıyla yürütülen proje kapsamında, İlkadım ilçesinde üreticilere 10 dekar alanda 100 bin adet nergis soğanı desteği sağladı.

Tarımsal üretimde sürdürülebilirliği sağlamak ve kırsal kalkınmayı güçlendirmek amacıyla kapsamlı destek çalışması yapan Samsun Büyükşehir Belediyesi üreticilere 10 dekar alanda 100 bin adet nergis soğanı desteği sağladı. Üreticilerin ihtiyaçlarına yönelik geliştirilen projelerle tarımın her aşamasında sahada yer alan Büyükşehir Belediyesi; tohum, fide, gübre ve tarımsal ekipman destekleriyle üreticilerin yükünü hafifletirken, verimliliğin ve üretim kapasitesinin artırılmasına da katkı sağlıyor. Bu misyonla çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi tarımsal üretimde ürün çeşitliliğinin geliştirilmesi hedefi ile Nergis Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi'ni hayata geçirdi.

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Nergis soğanı toprakla buluştu

Nergis Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında İlkadım ilçesinde üreticilere 10 dekar alanda 100 bin adet nergis soğanı desteği verildi. Hemen işe koyulan üreticiler nergis soğanlarını toprakla buluşturdu. Sağlanan destekle birlikte bölgede nergis üretiminin artırılması, tarımsal üretimde ürün çeşitliliğinin geliştirilmesi ve üreticilerin alternatif gelir kaynaklarına kavuşması hedefleniyor.