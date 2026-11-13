Samsun'da fuhuş operasyonu; 18 gözaltı
SAMSUN'da düzenlenen eş zamanlı fuhuş operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı.
SAMSUN'da düzenlenen eş zamanlı fuhuş operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'Fuhşa teşvik ve aracılık' suçlarını işlediği tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma yürüttü. Eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 18 şüpheliyi yakaladı. Aramalarda dijital materyallere el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi.
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