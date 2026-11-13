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        Samsun'da fuhuş operasyonu; 18 gözaltı

        SAMSUN'da düzenlenen eş zamanlı fuhuş operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 09:35 Güncelleme:
        Samsun'da fuhuş operasyonu; 18 gözaltı

        SAMSUN'da düzenlenen eş zamanlı fuhuş operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'Fuhşa teşvik ve aracılık' suçlarını işlediği tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma yürüttü. Eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 18 şüpheliyi yakaladı. Aramalarda dijital materyallere el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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