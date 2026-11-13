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        Dijital dönüşüm projelerine iki ödül birden

        Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. (YEDAŞ), müşteri iletişimini ve yazılım geliştirme süreçlerini iyileştiren iki projesiyle Future of AI & Cloud Awards'ta ödüle layık görüldü. 186 Kurumsal Mobil Bulut Santral projesi, "Yılın En İyi Bulut Dönüşümü ve Altyapı Modernizasyonu Projeleri"; NextPO ise "Yılın En İyi Üretken Yapay Zekâ Projeleri" kategorisinde ödül kazandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 09:22 Güncelleme:
        Dijital dönüşüm projelerine iki ödül birden

        Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. (YEDAŞ), müşteri iletişimini ve yazılım geliştirme süreçlerini iyileştiren iki projesiyle Future of AI & Cloud Awards’ta ödüle layık görüldü. 186 Kurumsal Mobil Bulut Santral projesi, "Yılın En İyi Bulut Dönüşümü ve Altyapı Modernizasyonu Projeleri"; NextPO ise "Yılın En İyi Üretken Yapay Zekâ Projeleri" kategorisinde ödül kazandı.

        YEDAŞ, hizmet kalitesini ve operasyonel verimliliğini artırmak amacıyla yürüttüğü dijital dönüşüm çalışmalarına iki yeni ödül ekledi. Her kategoride yaklaşık 300 projenin değerlendirildiği Future of AI & Cloud Awards’ta ödüllendirilen projeler, bulut teknolojileri ve yapay zekâyı iş süreçlerine taşıyarak hem çalışanlara hem de müşterilere değer sunuyor.

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        Müşteri iletişiminde kurumsal ve izlenebilir yapı

        Yılın En İyi Bulut Dönüşümü ve Altyapı Modernizasyonu Projeleri" kategorisinde ödül kazanan 186 Kurumsal Mobil Bulut Santral projesi, saha ekiplerinin müşterilerle kişisel telefon numaraları yerine kurumsal 186 numarası üzerinden iletişim kurmasını sağlıyor. Türkiye elektrik dağıtım sektöründe bu ölçekte bir ilk olan sistem, görüşmeleri kayıt altına alarak yapay zekâ destekli analizlerle iletişim kalitesinin ve müşteri deneyiminin geliştirilmesine katkı sunuyor. "Yılın En İyi Üretken Yapay Zekâ Projeleri" kategorisinde ödüle layık görülen NextPO, tamamen YEDAŞ ekipleri tarafından geliştirilen yapay zekâ destekli bir platform olarak öne çıkıyor. Yazılım taleplerinin fikir aşamasından kullanıma sunulmasına kadar tüm süreci yöneten platformda, yapay zekâ ajanları ekiplerle birlikte görev alıyor. NextPO, yazılım geliştirme süreçlerinin daha hızlı, verimli ve koordineli ilerlemesine yardımcı olurken, kurum içindeki ihtiyaçların dijital çözümlere dönüştürülmesini kolaylaştırıyor. Çalışanların bilgi birikimi ile yapay zekânın sunduğu olanakları bir araya getiren platform, YEDAŞ’ın kendi teknolojisini geliştirme yetkinliğini de güçlendiriyor.

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        Yazılım geliştirmede yapay zekâ ajanları

        YEDAŞ, teknolojiye ve yapay zekâya verdiği önemi, günlük işleyişe ve hizmet süreçlerine katkı sağlayan uygulamalarla somutlaştırıyor. Müşteri iletişiminden saha operasyonlarına, yazılım geliştirmeden kurum içi iş süreçlerine kadar uzanan dönüşüm çalışmalarında önceliği, müşterilerine daha iyi bir hizmet deneyimi sunmak oluşturuyor. Şirket, çalışanlarının yenilikçi fikirler geliştirmesini ve bu fikirleri uygulanabilir projelere dönüştürmesini destekleyerek dijital yetkinliklerini kurum içinde büyütmeyi hedefliyor. Bu yaklaşım, mevcut ihtiyaçlara çözüm üretmenin yanı sıra geleceğin hizmet beklentilerine hazırlanmasına da katkı sağlıyor.

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        "Kendi teknolojisini geliştiren bir yapıyı güçlendiriyoruz"

        YEDAŞ Genel Müdürü Yunus Emre Bilgi, kazanılan ödüllere ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:"Dijital dönüşümü ve yapay zeka uygulamalarını müşterilerimize sunduğumuz hizmeti iyileştiren ve çalışma arkadaşlarımızın işini kolaylaştıran somut çözümler üzerinden ele alıyoruz. 186 Kurumsal Mobil Bulut Santral projemizle müşteri iletişimimizi güçlendirirken, kendi ekiplerimizin geliştirdiği NextPO ile yapay zekâyı yazılım geliştirme süreçlerimizin bir parçası hâline getiriyoruz. Çalışanlarımızın bilgi birikimini teknolojiyle buluşturarak kendi çözümlerini üreten bir yapıyı güçlendiriyoruz. İki projemizin de ödüle layık görülmesinden mutluluk duyuyor, emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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