Samsun'da bariyere çarpan otomobildeki 5 kişi kazayı yara almadan atlattı
Samsun'un Bafra ilçesinde bariyere çarpan otomobildeki 5 kişi kazadan yara almadan kurtuldu.
Samsun'un Bafra ilçesinde bariyere çarpan otomobildeki 5 kişi kazadan yara almadan kurtuldu.
H.G. idaresindeki 55 APF 022 plakalı otomobil, Samsun-Sinop kara yolu Hüseyinbeyli Mahallesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Otomobil sürücüsü ile araçta bulunan 4 kişi, emniyet kemerlerinin takılı olması sayesinde kazayı yara almadan atlattı.
Kaza nedeniyle yolda trafik kontrollü olarak sağlandı.
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