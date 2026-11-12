Samsun'da bariyere çarpan otomobildeki 5 kişi kazayı yara almadan atlattı

Otomobil sürücüsü ile araçta bulunan 4 kişi, emniyet kemerlerinin takılı olması sayesinde kazayı yara almadan atlattı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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