Samsun'da yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde çalıştığı sırada yüksekten düşen işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde çalıştığı sırada yüksekten düşen işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, ilçeye bağlı Meşeli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çalıştığı sırada yüksekten düşen Ahmet Doğan (32) ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Doğan, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ahmet Doğan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Samsun Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.