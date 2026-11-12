Samsun'da yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde çalıştığı sırada yüksekten düşen işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Meşeli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çalıştığı sırada yüksekten düşen Ahmet Doğan (32) ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Doğan, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ahmet Doğan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Samsun Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.