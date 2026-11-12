Atakum'da 2. Hasan Ali Yücel Öykü Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel öncülüğünde bu yıl 2'ncisi düzenlenen Hasan Ali Yücel Öykü Yarışması'nda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

Atakum Belediyesi tarafından 10 Kasım Atatürk'ü Anma Haftası kapsamında anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Hasan Ali Yücel Gençlik Bilim ve Sanat Merkezi'nde "Atatürk'ün Yolu" başlıklı söyleşi ve 2. Hasan Ali Yücel Öykü Yarışması ödül töreni yapıldı. Atakum Sanat Dergisi'nin "Atatürk'ün Yolu" başlıklı dördüncü sayısıyla aynı adı taşıyan söyleşide, derginin editoryal kadrosunda da yer alan belediyenin Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Deniz Gömeç, EğitimciYazar Zekeriya Çavuşoğlu ve YazarŞair Kaan Eminoğlu konuşmacı olarak yer aldı. Söyleşide Atatürk'ün düşünce dünyası, kültür ve sanat anlayışı ile aydınlanma mirası üzerinde durulurken, Atakum Sanat dergisinin Atatürk'ü konu alan son sayısı edebiyatın toplumsal gelişimdeki yeri, yerel yayıncılığın önemi ve Atakum'un kültürsanat yaşamına katkı sunan çalışmalar da değerlendirildi.

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Şair ve yazar Kaan Eminoğlu, konuşmasında özgür düşüncenin ve sanatın toplumların gelişimindeki önemine dikkat çekti. Eğitimciyazar Zekeriya Çavuşoğlu, Atakum Sanat Dergisi'nin farklı temalarla hazırlanan sayılarının kültür ve sanat dünyası için kalıcı bir arşiv niteliği taşıdığını belirtti.

"Kitap haline getireceğiz"

Atakum Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Deniz Gömeç ise Hasan Ali Yücel'in eğitim ve üretim anlayışının belediyenin kültürsanat çalışmalarına yol gösterdiğini belirterek, öykü yarışmasında dereceye giren eserlerin kitaplaştırılacağını açıkladı. Gömeç, "Hasan Ali Yücel Gençlik Bilim ve Sanat Merkezi'ndeyiz. Birazdan Hasan Ali Öykü Yarışması'nın ödül töreni var. Bu kadar Hasan Ali Yücel adını ağzımıza almışken, yaşamımıza da almasaydık olmazdı. Temel felsefemiz oradan geliyor. Biz, tüketimden ziyade üretime önem veriyoruz. Hasan Ali Yücel Öykü Yarışmamızda geçen sene ve bu sene dereceye giren arkadaşlarımızın eserlerini buluşturup, çoklu yazarlı bir kitap halinde Atakum Belediyesi Kültür yayınları kitabı olarak yayınlayacağız" dedi.

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Yazar Zekeriya Çavuşoğlu'na sanat hayatının 55. yıl dönümü nedeniyle özel plaket takdim edildi.

Edebiyat dünyasının genç kalemleri belirlendi

Söyleşinin ardından eski Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel'in anısına düzenlenen 2. Hasan Ali Yücel Öykü Yarışması'nın ödül töreni gerçekleştirildi. Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel'in Hasan Ali Yücel'in eserlerini genç kuşaklara tanıtmak ve edebiyat dünyasına yeni yetenekler kazandırmak amacıyla başlattığı yarışma bu yıl da yoğun ilgi gördü. Seçici kurulun titiz değerlendirmeleri sonucu ortaokul kategorisinde Elif Ertürk Büyük ‘Dava' isimli öyküsüyle birinci olurken, Buğlem Aydın ‘Gölge Asker' adlı öyküsüyle ikinci, Serra Usta da ‘Gelmeyen Bahar' adlı öyküsüyle üçüncü oldu. Zeynep Azra Dağıdır da ‘Karanlık Pazar' adlı eseriyle mansiyona hak kazandı.

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Lise kategorisinde Elif Zümra Akbaş ‘Sessiz Sıralar' adlı öyküsüyle birincilik ipini göğüslerken, Ayşe Naz Yalçın ‘Yerdeki Yıldız' isimli öyküsüyle ikinciliğe, Mustafa Enes Güvelioğlu da ‘Bu Ne Böyle' adlı öyküsüyle üçüncülüğe layık görüldü. Mansiyon ödülünü ise Fabrika adlı eseri kaleme alan Ebru Usta kazandı.