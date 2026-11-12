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        Samsun'da serbest ve grekoromen güreş müsabakaları başladı

        Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve Yıldızlar Ligi serbest ve grekoromen güreş müsabakaları Samsun'da başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 16:18 Güncelleme:
        Samsun'da serbest ve grekoromen güreş müsabakaları başladı

        Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve Yıldızlar Ligi serbest ve grekoromen güreş müsabakaları Samsun'da başladı.

        Yaşar Doğu Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvanın ilk gününde 1. Lig takımlarının güreş müsabakaları gerçekleştirildi.

        Güreş Federasyonu Dış İşlerden Sorumlu Asbaşkan Hamza Ergut, AA muhabirine, müsabakaların ilk 2 gününde 1. Lig takımlarının Süper Lig'e çıkmak için mücadele ettiğini söyledi.

        Grekoromen ve serbestte mücadele eden takımlardan ikisinin bir üst lige çıkacağını, ikisinin ise alt lige düşeceğini aktaran Erkut, "1. Lig'de serbest stilde 12 takımımız, grekoromen stilde ise 11 takımımız bulunmaktadır. Yaklaşık 250 sporcu katılım sağladı. Sonrasında Süper Lig takımları burada karşılaşacak. Samsun'daki turnuva 10 gün sürecek. Yani Süper Lig'deki takımlarımız da iki hafta burada müsabaka yapacaklar. Üçüncü ay ve dördüncü ay müsabakaları sonunda finalleri yapacağız. Geçen yıl Hakkari, Cudi Dağları'nda finaller yapmıştık. Bu yıl da inşallah yine haziran veya temmuz aylarında başka bir yerde, başka bir ilimizde finallerimizi tamamlayacağız." dedi.

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        Erkut, bu müsabakaların sporcular için çok önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

        "Çünkü önümüzdeki ay içinde hem U23 hem de büyüklerin grekoromende ve serbest stilde Türkiye şampiyonaları var. Burada sporcularımız hem kendilerini gösteriyorlar, kendilerini tartıyorlar. Buradaki rakipleriyle milli takıma seçilebilmek için ilk olarak karşılaşıyorlar. Yani rakiplerini burada tartmış oluyorlar. O yüzden burada bizim milli takım seçmelerinde sporcularımızın birbirlerine karşı mücadelelerini vermeleri milli takım açısından çok önemli. O yüzden de buradaki ligleri biz çok önemsiyoruz. Çünkü Türkiye şampiyonlarına gidebilmek için ne kadar çok müsabaka yaparlarsa büyük bir avantaj sağlıyor. Burada da güzel maçlar olacağını düşünüyorum."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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