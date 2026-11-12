Uyuşturucu hapla yakalanan şahıs tutuklandı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptıkları takip ve çalışma sonucu S.K.’yi sentetik ecza ile yakaladı. S.K., emniyetteki işlemlerinin ardından uyuşturucu madde ticareti suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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