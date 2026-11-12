Terme'de yol hizmeti için teşekkür buluşması Başkan Şenol Kul: "Hizmetin en güzel karşılığı vatandaş memnuniyetidir"

Samsun’un Terme ilçesinde Bazlamaç Mahallesi’nde tamamlanan 6 bin 800 metrelik yol çalışmasının ardından mahalle sakinleri, Terme Belediye Başkanı Şenol Kul ile bir araya gelerek teşekkür buluşması düzenledi.

Terme ilçesine bağlı Bazlamaç Mahallesi’nde, belediye tarafından gerçekleştirilen yol yapım ve iyileştirme çalışmalarının tamamlanmasının ardından mahalle sakinleri memnuniyetlerini dile getirdi. Mahalle Muhtarı İdris Ak’ın öncülüğünde düzenlenen programa Terme Belediye Başkanı Şenol Kul da katıldı. Belediyeden emekli zabıta personeli Hasan Boz’un evinin önünde gerçekleştirilen buluşmada vatandaşlar, uzun süredir bekledikleri yol hizmetlerinin tamamlanmasından duydukları memnuniyeti ifade ederek Başkan Kul’a ve belediye ekiplerine teşekkür etti.

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Terme Belediyesi tarafından mahallede gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Necmettin Yılmaz Caddesi ile Uzungazi arasındaki 4 bin 500 metrelik güzergâhta sathi kaplama çalışması yapıldı. Ayrıca 5 ayrı sokakta toplam 2 bin 300 metre uzunluğunda ve 12 bin 200 metrekarelik beton yol imalatı tamamlandı. Bu kapsamda Hudere Sokak’ta 650 metre, Remzi 1 Sokak’ta 550 metre, Nas Merkez Sokak’ta 350 metre, Korucu Sokak’ta 350 metre ve Say Sokak’ta 400 metre beton yol çalışması gerçekleştirildi. Yol çalışmalarının yanı sıra parke imalatı, altyapı düzenlemeleri, asfalt yama ile elek altı ve dağ malzemesi kullanılarak bakım ve iyileştirme çalışmaları da yapıldı.

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"Hizmetin en güzel karşılığı vatandaş memnuniyetidir"

Mahalle sakinlerinin davetinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, tüm mahallelere eşit hizmet götürme anlayışıyla çalıştıklarını belirtti. Kul, "Bizim için en büyük mutluluk, yaptığımız hizmetlerin vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmasıdır. Bazlamaç Mahallemizde uzun süredir beklenen yol çalışmalarını tamamlamış olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu güzel buluşma ve misafirperverlikleri için tüm mahalle sakinlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

"Üç mahallemizin ortak kazanımı"

Bazlamaç Mahalle Muhtarı İdris Ak ise yapılan çalışmaların üç muhtarlığa bağlı mahallelerin tamamı için önemli bir kazanım olduğunu ifade ederek, "Mahallemizin ulaşımı açısından büyük önem taşıyan bu çalışmalar, yıllardır beklediğimiz bir hizmetti. Üç muhtarlığımıza bağlı mahallelerimizin ortak kullanımında bulunan yaklaşık 5 kilometrelik yolun asfaltlanması vatandaşlarımızın ulaşımını önemli ölçüde kolaylaştırdı. Başkanımız Şenol Kul’a, belediye personeline ve emeği geçen herkese mahalle halkımız adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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Program, mahalle sakinlerinin Başkan Şenol Kul’a teşekkürlerini iletmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.