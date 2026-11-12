Fuat Çapa: Celil Galatasaray maçında yok, Fatih'de pazartesi takımla çalışmaya başlayacak

Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, takımın sakatlık durumu ve transfer çalışmaları hakkında çıkan söylentiler için Demirören Haber Ajansı’na

SAMSUNSPOR Futbol Direktörü Fuat Çapa, “Celil Yüksel Galatasaray maçında forma giyemeyecek. Fatih Kaya ise önümüzdeki pazartesi gününden itibaren takımla antrenmanlara başlayacak. Bunların dışında şimdilik herhangi bir sıkıntımız yok” dedi.

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