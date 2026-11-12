Osman Türk: "Vezirköprü'nün il olması bölgesel kalkınmaya ivme kazandırır"

AK Parti İstanbul İl Teşkilatı mensubu ve Vezirköprü Dernekler Federasyonu (VEZDEF) Genel Sekreteri Osman Türk, Vezirköprü'nün il olma beklentisinin yeniden gündeme gelmesini memnuniyetle karşıladığını belirterek, konunun bölgesel kalkınma ve kamu hizmetlerinin etkinliği açısından değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kamuoyuna açıkladığı "100 il, 1000 ilçe" vizyonunda Vezirköprü'nün de yer almasının önemli bir adım olduğunu ifade eden Türk, Bahçeli'ye teşekkür etti. Vezirköprü'nün il olmasının yalnızca idari bir değişiklik değil; yatırım, istihdam, eğitim, sağlık ve ekonomik kalkınma açısından da önemli kazanımlar sağlayacağını vurgulayan Türk, ilçenin tarihi, kültürel mirası, tarım ve hayvancılık potansiyeli ile Şahinkaya Kanyonu gibi turizm değerlerine dikkat çekti. Samsun merkeze uzaklığı ve geniş kırsal yerleşim alanları nedeniyle il statüsünün kamu hizmetlerine erişimi kolaylaştıracağını belirtti.

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İl olmasıyla birlikte yeni kamu kurumlarının oluşturulacağını, tarıma dayalı sanayinin ve turizmin gelişeceğini kaydeden Türk, bunun gençlerin kendi memleketlerinde eğitim ve istihdam imkânlarına kavuşmasına da katkı sağlayacağını ifade etti.

Konunun siyasi değil, ortak bir memleket meselesi olduğunu vurgulayan Türk yerel yöneticilerden milletvekillerine, sivil toplum kuruluşlarından iş dünyasına kadar tüm kesimleri ortak irade ortaya koymaya çağırdı. Nüfus, coğrafya, ekonomik kapasite ve kamu hizmetleri gibi kriterlerin somut verilerle ele alınacağı kapsamlı bir çalışma hazırlanarak konunun TBMM gündeminde değerlendirilmesini temenni etti.