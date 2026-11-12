Ulaştırma Festivali Ondokuz Mayıs Üniversitesinde başladı

Konferans kapsamında düzenlenecek çekilişle etkinliğe kayıt yaptıran ve program sırasında salonda bulunan katılımcılar arasından 4 kişiye Doğu Ekspresi bileti hediye edilecek.

Festivalde ziyaretçiler, simülatörler ve etkileşimli stantlar aracılığıyla ulaşım ve haberleşme teknolojilerini yakından tanıma fırsatı buluyor.

Festival kapsamında PTT, TCDD, TCDD Taşımacılık, Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, TÜRKSAT, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi yer aldı.

OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen festivalde ulaştırma, altyapı, haberleşme ve teknoloji alanlarındaki projeler tanıtılıyor.

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