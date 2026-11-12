Samsun'un altyapısına dev yatırım: 2,6 milyon metre hat yapıldı, 40 bin metre asbestli boru yenilendi

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Nisan 2024’ten bu yana 2 milyon 665 bin 547 metre içme suyu, 371 bin 341 metre atık su ve 109 bin 735 metre yağmur suyu hattı imalatını tamamlarken, yaklaşık 40 bin metre eski asbestli içme suyu borusunu yenileyerek kentin altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlarını sürdürüyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından 17 ilçenin tamamında yürütülen çalışmalarla içme suyu, atık su ve yağmur suyu altyapısında kapsamlı bir dönüşüm gerçekleştiriliyor. Nisan 2024’ten bugüne kadar hayata geçirilen çalışmalar, Samsun’un altyapısına yapılan yatırımın boyutunu ortaya koyuyor. Şehrin içme suyu altyapısını daha modern ve dayanıklı hale getirmek amacıyla ekonomik ömrünü tamamlamış eski asbestli borular, polietilen ve düktil borularla değiştiriliyor. Nisan 2024’ten bu yana yaklaşık 40 bin metre borunun yenilenmesi tamamlandı. Çalışmalarla içme suyu şebekesinin daha uzun ömürlü ve dayanıklı hale getirilmesi hedefleniyor.

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17 ilçede milyonlarca metrelik imalat

SASKİ Genel Müdürlüğü ekiplerinin kent genelinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında Nisan 2024’ten bugüne kadar toplam 2 milyon 665 bin 547 metre içme suyu hattı, 371 bin 341,74 metre atık su hattı ve 109 bin 735 metre yağmur suyu hattı imalatı gerçekleştirildi. İçme suyu şebekelerinin yenilenmesinden atık su kolektör hatlarına, yağmur suyu altyapısının güçlendirilmesinden mevcut sistemlerin iyileştirilmesine kadar birçok alanda çalışmalar devam ediyor.

"Samsun’umuzun geleceğini sağlam temeller üzerine inşa ediyoruz"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Samsun’umuzun bugününe hizmet ederken geleceğini de sağlam temeller üzerine inşa ediyoruz. Altyapı, bir şehrin gelişiminin en önemli unsurlarından biri. Bu bilinçle 17 ilçemizin tamamında içme suyu, atık su ve yağmur suyu altyapımızı güçlendirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ekonomik ömrünü tamamlamış içme suyu hatlarımızı modern ve dayanıklı borularla yeniliyor, atık su ve yağmur suyu altyapımızı geliştiriyoruz. Nisan 2024’ten bugüne kadar milyonlarca metrelik altyapı imalatı gerçekleştirdik. Yaklaşık 40 bin metre eski asbestli boruyu yenileyerek içme suyu şebekemizi modernize ettik. Bizim hedefimiz, Samsun’umuzun her noktasında uzun yıllar hizmet verecek, güçlü ve dayanıklı bir altyapı oluşturmak. Çalışmalarımızla bugünün ihtiyaçlarını karşılarken yarının Samsun’unu da düşünüyoruz" dedi.