Ürolojide sertleşme sorununa ESWT şok dalga yöntemi ile çözüm ESWT şok dalga tedavisi ürolojik sorunlarda ameliyatsız bir seçenek sunuyor

Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Şakir Aydoğan, ürolojide kullanılan ekstrakorporeal şok dalga tedavisinin (ESWT) özellikle damarsal kaynaklı sertleşme sorunlarında kan dolaşımını ve damar fonksiyonlarını desteklemeyi amaçlayan cerrahi dışı bir yöntem olduğunu belirtti.

ESWT şok dalga tedavisinin ne olduğu ve nasıl uygulandığı hakkında bilgi veren Büyük Anadolu Samsun Hastanesi Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Şakir Aydoğan, "ESWT, özel bir cihaz yardımıyla oluşturulan düşük yoğunluklu akustik dalgaların hedef dokuya gönderilmesiyle uygulanan bir tedavi yöntemidir. Özellikle damarsal kaynaklı sertleşme sorunlarında kan dolaşımını ve damar fonksiyonlarını desteklemeyi hedefliyoruz. Vücut dışından uygulanan bu yöntem cerrahi kesi gerektirmiyor ve genellikle anesteziye ihtiyaç duyulmuyor. Seanslar ortalama 1530 dakika sürüyor. Hastalarımız çoğunlukla işlem sonrasında günlük yaşamlarına devam edebiliyor" dedi.

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ESWT tedavisinin kullanım alanlarına da değinen Opr. Dr. Şakir Aydoğan, "Bu yöntem yalnızca sertleşme sorunlarında değil, bazı ürolojik rahatsızlıklarda da değerlendirilebiliyor. Peyronie hastalığında özellikle ağrının azaltılması amacıyla, kronik prostatit ve kronik pelvik ağrı sendromunda ise hastaların şikâyetlerinin hafifletilmesi için kullanılabiliyor. Ancak tedavinin her hastada aynı sonucu vermediğini belirtmek gerekiyor. Özellikle peyronie hastalığında penis eğriliğini tamamen ortadan kaldırdığına ilişkin yeterli bilimsel kanıt bulunmuyor" diye konuştu.

Tedavinin kaç seans sürdüğü konusunda da açıklamalarda bulunan Opr. Dr. Şakir Aydoğan, "ESWT tedavisinde seans sayısı hastanın durumuna ve belirlenen uygulama protokolüne göre değişiyor. Sertleşme sorunu yaşayan hastalarda genellikle 412 seans arasında değişen programlar uygulanabiliyor. Her bir seans yaklaşık 1530 dakika sürüyor. Uygulama sonrasında hafif hassasiyet veya kızarıklık görülebiliyor. Ancak tedavinin her hasta için uygun olup olmadığı, kişinin genel sağlık durumu ve ihtiyaçları değerlendirilerek belirlenmelidir" ifadelerini kullandı.

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Tedavi öncesinde uzman hekim değerlendirmesinin önemine dikkat çeken Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Şakir Aydoğan, "ESWT (şok dalga tedavisi), ürolojik hastalıkların tedavisinde değerlendirilen, cerrahi müdahale gerektirmeyen modern yöntemlerden biridir. Özellikle uygun hastalarda dokuların iyileşme süreçlerini ve kan dolaşımını desteklemeyi amaçlayan bu uygulamada, tedavi öncesinde hastanın ayrıntılı değerlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Her hastanın tedavi ihtiyacı farklı olduğu için uygulama ve seans planlaması mutlaka uzman hekim kontrolünde yapılmalıdır" diyerek sözlerini tamamladı.