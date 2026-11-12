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        SASKİ'den atık su terfi hattında 24 saat saatlik çalışma

        Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü, kent genelinde altyapı sistemlerinin güvenliğini artırmak, mevcut hatların kullanım ömrünü uzatmak ve vatandaşlara kesintisiz hizmet sunmak amacıyla bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Samsun'umuzun 17 ilçesinde, güçlü ve kesintisiz altyapı hizmeti sunmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 09:57 Güncelleme:
        SASKİ'den atık su terfi hattında 24 saat saatlik çalışma

        Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü, kent genelinde altyapı sistemlerinin güvenliğini artırmak, mevcut hatların kullanım ömrünü uzatmak ve vatandaşlara kesintisiz hizmet sunmak amacıyla bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Samsun’umuzun 17 ilçesinde, güçlü ve kesintisiz altyapı hizmeti sunmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" dedi.

        Şehrin altyapısını geleceğe hazırlayan Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü ihtiyaç duyulan noktalarda gerçekleştirdiği müdahalelerle altyapı sistemlerini daha güçlü ve dayanıklı hale getiriyor. Bu kapsamda SASKİ ekipleri, TM1 ve TM2 atık su terfi merkezleri arasında bulunan terfi hattının Kürtün Deresi geçişinde meydana gelen hasara yönelik kapsamlı bir yenileme çalışması gerçekleştirdi. Mevcut 1000 milimetre çapındaki CTP borudan oluşan basma hattında meydana gelen hasar, yüksek dayanımı ve uzun kullanım ömrüyle öne çıkan 1000 milimetre çapındaki duktil boru kullanılarak giderildi. Gece boyunca aralıksız devam eden ve 24 saat kesintisiz sürdürülen çalışmalar kapsamında terfi hattının 100 metrelik bölümü tamamen yenilendi. Ekiplerin yoğun mesaisiyle tamamlanan çalışmada, hasarlı boruların yerine yerleştirilen yüksek dayanımlı duktil borular sayesinde hattın güvenilirliğinin artırılması ve uzun yıllar sorunsuz hizmet vermesi hedefleniyor.

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        "Altyapıda dayanıklılığı ve işletme güvenliğini önemsiyoruz"

        Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Samsun’umuzun 17 ilçesinde, güçlü ve kesintisiz altyapı hizmeti sunmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Mevcut arızalara hızlı müdahalenin yanı sıra altyapı sistemlerimizin daha dayanıklı ve uzun ömürlü hale gelmesi için yenileme çalışmalarına da büyük önem veriyoruz. Şehrimizin farklı noktalarında yürüttüğümüz çalışmalarla atık su altyapısını daha sağlıklı, güvenli ve verimli bir yapıya kavuşturuyor; olası sorunları önceden önleyerek hizmet kalitesini ve sürekliliğini güvence altına alıyoruz. Daha güçlü bir altyapı, daha yaşanabilir bir Samsun için 17 ilçemizin tamamında çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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