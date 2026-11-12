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        Ladik'te ahşap akıl ve strateji oyunları sergisi

        Samsun'un Ladik ilçesinde düzenlenen "Ladik 7. Zekâ Geliştirici Ahşap Akıl ve Strateji Oyunları El Sanatları Sergisi" ziyaretçilerini ağırladı. Geleneksel ahşap işçiliğiyle zekâ ve strateji oyunlarını bir araya getiren sergi, özellikle öğrencilerden yoğun ilgi gördü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 09:13 Güncelleme:
        Ladik'te ahşap akıl ve strateji oyunları sergisi

        Samsun'un Ladik ilçesinde düzenlenen "Ladik 7. Zekâ Geliştirici Ahşap Akıl ve Strateji Oyunları El Sanatları Sergisi" ziyaretçilerini ağırladı. Geleneksel ahşap işçiliğiyle zekâ ve strateji oyunlarını bir araya getiren sergi, özellikle öğrencilerden yoğun ilgi gördü.

        Sergide dokuztaş, mandala, hedef 5, dama, mangala, tangram, kule oluşturma ve denge oyunlarının yanı sıra ahşap yapbozlar, geometrik şekiller ve eşleştirme oyunları da yer aldı. Ahşaptan üretilen el emeği çalışmalar, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

        Sergiyi gezen öğrenciler, oyunları yakından inceleyerek deneyimleme fırsatı buldu. Rakiplerine karşı hamlelerini planlayan ve farklı çözüm yolları geliştiren öğrenciler, eğlenerek öğrenmenin keyfini yaşadı. Sergideki oyunların dikkat, sabır, problem çözme, mantıksal akıl yürütme ve stratejik düşünme becerilerinin gelişimine katkı sağlaması hedeflendi. Sergi kapsamında öğrenciler, ahşap oyunları deneyerek hem el becerilerini hem de strateji geliştirme yeteneklerini ortaya koydu.

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        Geleneksel el sanatlarının yaşatılması ve ahşap işçiliğinin tanıtılmasının yanı sıra çocukların zekâ oyunlarıyla buluşturulmasını amaçlayan sergi, deneyimleyerek öğrenmeye imkân sağlayan etkinlikler arasında yer aldı. Serginin gelecek yıllarda da geleneksel olarak düzenlenmesi hedefleniyor.

        Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal da öğrencilerle dokuztaş, dama ve çeşitli strateji oyunlarında karşı karşıya geldi. Öğrencilerle oyun oynayarak heyecanına ortak olan Topal, çocukların zihinsel, sosyal ve kültürel gelişimini destekleyen etkinliklere önem verdiklerini belirterek, benzer çalışmaları sürdürmeyi hedeflediklerini ifade etti.

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        Etkinliğe Belediye Başkan Yardımcısı Fikret Baştan ve Ladik İlçe Millî Eğitim Müdürü Erdal Aksoy da katıldı.

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