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        Tekvando öğrencisine taciz iddiasıyla ilgili 1 şüpheli tutuklandı

        Samsun'un Atakum ilçesinde tekvando öğrencisine yönelik taciz iddiasıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 19:10 Güncelleme:
        Tekvando öğrencisine taciz iddiasıyla ilgili 1 şüpheli tutuklandı

        Samsun'un Atakum ilçesinde tekvando öğrencisine yönelik taciz iddiasıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

        Atakum ilçesinde faaliyet gösteren bir spor salonunda bir öğrencinin tacize uğradığını öne sürüldü. Öğrenci ailesinin durumu polise bildirmesi üzerine R.K. isimli şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan R.K., Samsun Adliyesine sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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