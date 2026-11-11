Tekvando öğrencisine taciz iddiasıyla ilgili 1 şüpheli tutuklandı

Atakum ilçesinde faaliyet gösteren bir spor salonunda bir öğrencinin tacize uğradığını öne sürüldü. Öğrenci ailesinin durumu polise bildirmesi üzerine R.K. isimli şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan R.K., Samsun Adliyesine sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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