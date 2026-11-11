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        Şehit Emre Altıok'un adı Samsun'da okulda yaşatılacak

        Azerbaycan-Gürcistan sınırında 11 Kasım 2025'te düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok'un adı, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde imam hatip ortaokuluna verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 19:05 Güncelleme:
        Şehit Emre Altıok'un adı Samsun'da okulda yaşatılacak

        Azerbaycan-Gürcistan sınırında 11 Kasım 2025'te düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok'un adı, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde imam hatip ortaokuluna verildi.

        Tekkeköy Kaymakamı Enver Hakan Zengince, okulda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, şehit Altıok'a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dileğinde bulunarak, okulda yetişen öğrencilerin vatana ve millete hayırlı olması temennisinde bulundu.

        Tekkeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar da okulun adının değiştirilmesinin şehidin hatırasını gelecek nesillere taşıyacağını söyledi.

        Şehit Emre Altıok'un vatanına hizmet ederken milletin yüreğinde silinmeyecek bir hatıra bıraktığını dile getiren Uzunlar, "Okulumuzun adını Şehit Emre Altıok İmam Hatip Ortaokulu olarak değiştirirken öğrencilerimize de bir sorumluluk yüklüyoruz. Bu vatanı sevmek, değerlerimize sahip çıkmak, ilimle, irfanla ve güzel ahlakla geleceği inşa etmektir. Açılışını gerçekleştirdiğimiz şehit köşesi öğrencilerimize her gün aynı hakikati hatırlatacaktır. Bugün özgürce yaşadığımız bu vatan büyük fedakarlıkların emanetidir." ifadelerini kullandı.

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        Şehidin babası İsa Altıok ise oğlunun adının okulda yaşatılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bir yandan hüzünlüyüm, bir yandan sevinçliyim. Oğlumun ismi okula verildi. Bu konuda emeği geçen herkesten Allah razı olsun." dedi.

        Şehit Emre Altıok’un ailesine plaket ve çiçek verilmesinin ardından okulda oluşturulan şehit köşesinin açılışı da gerçekleştirildi.

        Program kapsamında okul bahçesine şehidin anısına meyve fidanları da dikildi.

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