Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Samsun'da bağımlılıkla mücadelede sporun gücüne dikkat çekildi

        Samsun'da bağımlılıkla mücadelede sporun gücüne dikkat çekildi

        Samsun'un Ladik ilçesinde "Bağımlılıkla Mücadelede Sahadayız Projesi" kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla dostluk maçı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 19:07 Güncelleme:
        Samsun'da bağımlılıkla mücadelede sporun gücüne dikkat çekildi

        Samsun'un Ladik ilçesinde "Bağımlılıkla Mücadelede Sahadayız Projesi" kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla dostluk maçı düzenlendi.

        Samsun Valiliğinin himayesinde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Yeşilay işbirliğiyle uygulanan proje kapsamında kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Ladik ilçesinde halı sahada dostluk maçı yaptı.

        Vali Yardımcısı Murat Bulacak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bağımlılığın farklı türleri bulunduğuna dikkati çekerek, bu alanda farkındalık oluşturmayı hedefleyen organizasyona destek verdiklerini ifade etti.

        REKLAM

        Gençlerin sağlıklı ve doğru alışkanlıklar edinmesinin önemine işaret eden Bulacak, bağımlılıkla mücadelede bilinçlendirme çalışmalarının önemini vurguladı.

        Bulacak, "Bağımlılıkla mücadelede sporun önemine dikkati çekmek, gençlerimizin sporla meşgul olarak bağımlılığın her türünden uzak kalmasını sağlamak istiyoruz. Projemizi Samsun'daki 17 ilçemizin tamamında tanıtıp sürdürmeyi hedefliyoruz. Gençlerimizin sporun yanı sıra sanat ve müzikle de ilgilenmelerini istiyoruz. Amacımız, onların bağımlılığın her türünden uzak kalmalarını sağlamak. Bu mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor." dedi.

        Ladik Kaymakamı Serkan Kaya da bağımlılıkla mücadelede kurumlar arası işbirliğinin önemine değinerek, gençlerin spor ve sosyal faaliyetlere yönlendirilmesinin zararlı alışkanlıklardan korunmalarına katkı sağlayacağını kaydetti.

        REKLAM

        Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal da çocukların geleceği ve yaşanabilir bir ülke için bağımlılıkla mücadele çalışmalarını desteklediklerini anlattı.

        Çocukların kötü ve zararlı alışkanlıklardan uzak tutulması için her türlü etkinlikte yer almaya hazır olduklarını aktaran Topal, "Her türlü bağımlılığa karşıyız ve bağımlılıkla mücadelede son derece kararlıyız. Çocuklarımızı zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak için ne gerekiyorsa yapmaya, bu konuda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye hazırız." diye konuştu.

        Samsun İl Göç İdaresi Müdürü Yunus Emre Akçay da bağımlılıkla mücadelede toplumsal farkındalığın artırılmasının önemine dikkati çekerek, gençlerin spor ve sosyal etkinliklere yönlendirilmesinin sağlıklı bir gelecek açısından önemli olduğunu ifade etti.

        REKLAM

        Etkinliğe Samsun Cumhuriyet Başsavcı Vekili Muhammed Yasin Başbay, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürü Ebu Bekir Ayrancı ile kurum temsilcileri katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran'dan ABD'ye gözdağı
        İran'dan ABD'ye gözdağı
        Aliağa patlamasında 11 kişi adliyede
        Aliağa patlamasında 11 kişi adliyede
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Antalya'dan dünyaya güçlü bir mesaj verelim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Antalya'dan dünyaya güçlü bir mesaj verelim
        Galatasaray'da Ugochukwu ile ayrılık yakın!
        Galatasaray'da Ugochukwu ile ayrılık yakın!
        "Elektrikleşme, Türkiye'nin enerji planında en önemli stratejik hedeflerden"
        "Elektrikleşme, Türkiye'nin enerji planında en önemli stratejik hedeflerden"
        "Tüm planımız kazanmak üzerine"
        "Tüm planımız kazanmak üzerine"
        11 il için sarı kodlu uyarı
        11 il için sarı kodlu uyarı
        Sultan ve Kervan hakkında suç duyurusu
        Sultan ve Kervan hakkında suç duyurusu
        Bugün Ne Oldu? 11 Kasım 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 11 Kasım 2026 haberleri
        Emir Sarıgül ifadeye çağrıldı
        Emir Sarıgül ifadeye çağrıldı
        Türk Altın’dan Ankara’da 10 bin fidanlık hatıra ormanı
        Türk Altın’dan Ankara’da 10 bin fidanlık hatıra ormanı
        "Sokağın hakkını vereceksiniz! Boğazını keseriz" Film setinde kâbus
        "Sokağın hakkını vereceksiniz! Boğazını keseriz" Film setinde kâbus
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        Genç doktorun şüpheli ölümü: 8. kattan düştü!
        Genç doktorun şüpheli ölümü: 8. kattan düştü!
        "İklim krizi öngörü değil, yaşadığımız bir halk sağlığı sorunu"
        "İklim krizi öngörü değil, yaşadığımız bir halk sağlığı sorunu"
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        BDDK Başkanı Kavcıoğlu istifa etti
        BDDK Başkanı Kavcıoğlu istifa etti
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        Demokratlarda 'liderlik' krizi
        Demokratlarda 'liderlik' krizi

        Benzer Haberler

        Eşini darbeden şahıs tutuklandı
        Eşini darbeden şahıs tutuklandı
        Tekvando öğrencisine taciz iddiasıyla ilgili 1 şüpheli tutuklandı
        Tekvando öğrencisine taciz iddiasıyla ilgili 1 şüpheli tutuklandı
        Şehit Emre Altıok'un adı Samsun'da okulda yaşatılacak
        Şehit Emre Altıok'un adı Samsun'da okulda yaşatılacak
        Sonbaharın simge çiçeği kasımpatı tezgahlarda yerini aldı
        Sonbaharın simge çiçeği kasımpatı tezgahlarda yerini aldı
        Palamut bolluğu tezgahlara yansıdı
        Palamut bolluğu tezgahlara yansıdı
        Ev sahibi kiracıyı bıçakla yaraladı
        Ev sahibi kiracıyı bıçakla yaraladı