Ev sahibi kiracıyı bıçakla yaraladı

Olayın ardından H.T., polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yaralı, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, İlkadım ilçesi Kadıfekale Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ev sahibi Y.Ö. (31) ile kiracısı H.T. (43) arasında kira alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.T., kiracısı Y.Ö.’yü kolundan bıçakladı.

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