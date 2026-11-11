Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Dönercide ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili 2 kişiye 16 yıl 3'er ay hapis

        Dönercide ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili 2 kişiye 16 yıl 3'er ay hapis

        Samsun'da dönerci dükkanında ele geçirilen uyuşturucu maddeyle ilgili yargılanan 2 sanık, 16 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 17:34 Güncelleme:
        Dönercide ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili 2 kişiye 16 yıl 3'er ay hapis

        Samsun’da dönerci dükkanında ele geçirilen uyuşturucu maddeyle ilgili yargılanan 2 sanık, 16 yıl 3’er ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Olay, İlkadım ilçesi Karadeniz Mahallesi’nde bulunan bir dönerci dükkanında meydana geldi. Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda metamfetamin ele geçirilirken, olayla ilgili M.T. ve V.Ç. gözaltına alındı. İki şüpheli, 27 Aralık 2025 tarihinde tutuklandı.

        Olayla ilgili Samsun 5. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davanın karar duruşmasında tutuklu sanıklar M.T. ve V.Ç. ayrı ayrı 16 yıl 3’er ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, iki sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Aliağa patlamasında 11 kişi adliyede
        Aliağa patlamasında 11 kişi adliyede
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Antalya'dan dünyaya güçlü bir mesaj verelim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Antalya'dan dünyaya güçlü bir mesaj verelim
        "Elektrikleşme, Türkiye'nin enerji planında en önemli stratejik hedeflerden"
        "Elektrikleşme, Türkiye'nin enerji planında en önemli stratejik hedeflerden"
        "Tüm planımız kazanmak üzerine"
        "Tüm planımız kazanmak üzerine"
        11 il için sarı kodlu uyarı
        11 il için sarı kodlu uyarı
        Sultan ve Kervan hakkında suç duyurusu
        Sultan ve Kervan hakkında suç duyurusu
        Bugün Ne Oldu? 11 Kasım 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 11 Kasım 2026 haberleri
        Emir Sarıgül ifadeye çağrıldı
        Emir Sarıgül ifadeye çağrıldı
        Türk Altın’dan Ankara’da 10 bin fidanlık hatıra ormanı
        Türk Altın’dan Ankara’da 10 bin fidanlık hatıra ormanı
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        7 kurşunluk cinayete 15 yıl
        7 kurşunluk cinayete 15 yıl
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        Genç doktorun şüpheli ölümü: 8. kattan düştü!
        Genç doktorun şüpheli ölümü: 8. kattan düştü!
        "Sokağın hakkını vereceksiniz! Boğazını keseriz" Film setinde kâbus
        "Sokağın hakkını vereceksiniz! Boğazını keseriz" Film setinde kâbus
        "İklim krizi öngörü değil, yaşadığımız bir halk sağlığı sorunu"
        "İklim krizi öngörü değil, yaşadığımız bir halk sağlığı sorunu"
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        BDDK Başkanı Kavcıoğlu istifa etti
        BDDK Başkanı Kavcıoğlu istifa etti
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        Demokratlarda 'liderlik' krizi
        Demokratlarda 'liderlik' krizi
        "Karakterlerin geçmişi merak duygusunu canlı tutuyor"
        "Karakterlerin geçmişi merak duygusunu canlı tutuyor"

        Benzer Haberler

        Bafra'da küçük çocuklara uyuşturucu temin eden 17 yaşındaki şüpheli tutukla...
        Bafra'da küçük çocuklara uyuşturucu temin eden 17 yaşındaki şüpheli tutukla...
        Salıpazarı'nda 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanlar toprakla buluş...
        Salıpazarı'nda 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanlar toprakla buluş...
        Samsun'da 2027 yılında bin 514 kişi hacca gidecek
        Samsun'da 2027 yılında bin 514 kişi hacca gidecek
        Salıpazarı Üreten Toprak Anaları Derneği üyeleri Samsun Tarım Fuarı'na katı...
        Salıpazarı Üreten Toprak Anaları Derneği üyeleri Samsun Tarım Fuarı'na katı...
        Samsunspor'da Galatasaray mesaisi başladı
        Samsunspor'da Galatasaray mesaisi başladı
        Samsun Büyükşehir Belediyesinden özel bireylere dil ve konuşma terapisi des...
        Samsun Büyükşehir Belediyesinden özel bireylere dil ve konuşma terapisi des...