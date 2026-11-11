Dönercide ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili 2 kişiye 16 yıl 3'er ay hapis
Samsun'da dönerci dükkanında ele geçirilen uyuşturucu maddeyle ilgili yargılanan 2 sanık, 16 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.
Samsun’da dönerci dükkanında ele geçirilen uyuşturucu maddeyle ilgili yargılanan 2 sanık, 16 yıl 3’er ay hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, İlkadım ilçesi Karadeniz Mahallesi’nde bulunan bir dönerci dükkanında meydana geldi. Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda metamfetamin ele geçirilirken, olayla ilgili M.T. ve V.Ç. gözaltına alındı. İki şüpheli, 27 Aralık 2025 tarihinde tutuklandı.
Olayla ilgili Samsun 5. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davanın karar duruşmasında tutuklu sanıklar M.T. ve V.Ç. ayrı ayrı 16 yıl 3’er ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, iki sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.
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