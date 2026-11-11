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        Samsun Büyükşehir Belediyesinden özel bireylere dil ve konuşma terapisi desteği

        Samsun Büyükşehir Belediyesi, dil ve konuşma terapisi hizmetini hayata geçirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 16:22 Güncelleme:
        Samsun Büyükşehir Belediyesinden özel bireylere dil ve konuşma terapisi desteği

        Samsun Büyükşehir Belediyesi, dil ve konuşma terapisi hizmetini hayata geçirdi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Samsun Büyükşehir Belediyesi, özel bireylerin toplumsal yaşamın her alanına katılımını desteklemek ve yaşam kalitelerini artırmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu doğrultuda Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi bünyesinde dil ve konuşma terapisi hizmeti başlatıldı.

        Özellikle konuşma, dil ve iletişim alanında güçlük yaşayan çocuklara ve ihtiyaç duyan bireylere destek sunmayı amaçlayan hizmetle vatandaşların uzman desteğine daha kolay ulaşması hedefleniyor.

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        Alanında uzman dil ve konuşma terapistleri tarafından verilecek hizmet kapsamında seanslar haftada bir gün, 40 dakika süreyle, 3 ay boyunca yürütülecek.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, hemşehrilerinin sadece temel ihtiyaçlarına çözüm üretmediklerini, yaşam kalitelerini artırmaya, kişisel gelişimlerini desteklemeye ve toplumsal hayata daha güçlü katılımlarını sağlamaya yönelik çalışmalar da yaptıklarını belirtti.

        Engelsiz Samsun hedefi doğrultusunda özel bireylerin hayatını kolaylaştıran, yaşamlarına katkı sunan ve ailelerini destekleyen anlayışla hizmet ürettiklerini anlatan Doğan, şunları kaydetti:

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        "Eğitimden sağlığa, sosyal destekten rehabilitasyona kadar farklı alanlarda ailelerimizin yanlarında olmaya gayret ediyoruz. Engelsiz kamp alanlarımızdan merkezlerimize, etkinlik ve eğitimlere çok geniş bir alanda özel bireylerimizin hayatına dokunmaya çalışıyoruz. Hayata geçirdiğimiz dil ve konuşma terapisti hizmeti de bu anlayışın yansımalarından biridir. Dil ve konuşma güçlüğü yaşayan çocuklarımıza destek olmak amacıyla belediye bünyesinde dil terapistlerimiz göreve başladı. Hemen seansları da başlattık. Çocuklarımızın ve ailelerimizin her hizmete erişimini kolaylaştırmak ve ailelerin bu süreçte yalnız olmadıklarını hissettirmek görevimizdir."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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